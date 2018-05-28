25 секретов путешествия с детьми от самых популярных инстамам

3. Не нагружайте себя! Поверьте, в семейный трип можно отправиться с одним чемоданом. Лишний груз — это лишний напряг и нервы для вас. Ребёнку в большинстве случаев нужно лишь наше внимание, а не тонны игрушек. Мелкие безделушки можно купить и на месте, закачать в телефон мультики на экстренный случай, для дороги и ожидания в кафе взять «залипалки» типа журналов с наклейками, пазла или мягкого конструктора.

4. Перемещения и длительные переезды лучше подгадать под дневной или ночной сон. Малыш спокойно подремлет, а вы доберетесь до нужного места.

5. Не бойтесь брать с собой друзей! Лишние глаза и руки будут для вас огромной помощью. Поручите им что-то несложное и приятное: поиграть вместе на площадке или в игровой зоне, погулять в парке, да просто приглядеть и ненадолго отвлечь, пока вы сможете чуть расслабиться и переключиться. Если у друзей есть свои дети — тоже плюс. Помещаете всю детвору в развлекательный центр под присмотр няни — и убегаете в разных направлениях! Шучу! Хотя…

6. Не забывайте о себе и своих желаниях. Утренний бассейн, пока папа с малышом еще спят в номере, пикник в парке в обеденный сончас, романтический ужин вдвоем на закате, пока дитя уснуло после активного дня — все возможно!

7. Не пытайтесь объять необъятное. Двигайтесь в размеренном темпе, не расстраивайтесь, если куда-то не получается попасть. Получайте удовольствие от момента здесь и сейчас. Представьте себя жителями нового города, бродите по его улочкам, болтайте с местными жителями, заглядывайте в кафешки, впитывайте атмосферу, излучайте любовь.