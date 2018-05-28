25 секретов путешествия с детьми от самых популярных инстамам

Екатерина @katyabatova 33 года
Дети: Ян 5 лет, Ая 2 года
Откуда: живут в путешествиях уже 5 лет
Каждое путешествие — это приключение. А путешествия с детьми — это приключения в квадрате. Это не всегда просто и не всегда про отдых родителей, но это всегда интересно, ярко и в самое сердце. Удивленные глаза наших детей, их восторженные возгласы и воспоминания — лучшая награда и успокоительное.
Это моя любимая фотография со съемки в Тбилиси❤ Делали спонтанно, без задних мыслей. И только после, получив на руки фото, я поняла, что такой же кадр есть у нас из Вьетнама, т.е. ровно год назад) Листайте карусель, он там😉 И так круто получилось, что я теперь хочу сделать это традицией) Раз в год, весной. Мы и наши башенки😜 Вот сколько лет сможем сажать их на шею и не падать😂, столько будем фоткать) И потом из этого сделать альбом детям на память. Мне кажется, может очень круто получиться🤔 Как вам идея? . Мы во Вьетнаме глазами @ekaterinaegelskaya. Мы в Грузии глазами @olgaslusareva. Спасибо вам, ребята. Вы стали частью истории нашей семьи😘 . . . #katyabatova_georgia#tbilisi#семейнаяфотосессия#фотографтбилиси#путешествияпомиру#путешествиясдетьми#вокругсвета#инстасемья#семьяпутешественников#детипутешественники#тревелмама
Большинство родителей боятся именно дороги и замкнутого пространства с детьми. И это обоснованно. Ребенку действительно сложно усидеть на месте длительное время. Поэтому я дам главный совет, который считаю самым важным.
Перед поездкой в аэропорт выпейте успокоительного, сделайте вдох-выдох и вперед.
Дети чувствую нас и «зеркалят» намного сильнее, чем может показаться. Поэтому спокойный родитель — это уже процентов 80 успеха в любом деле. Можно завалить малыша игрушками, но если мама «на взводе», то не ждите спокойного пути.
Также не советую брать с собой полквартиры на случай «а вдруг». Возьмите пару любимых игрушек, книжку и медицинскую страховку. В новой стране ребенка всегда можно и нужно завлекать чем-то ещё неизвестным для него. Если это море, то песок и плавание. Если это лес, то костры, сбор ягод и ловля рыбы. В любом городе найдется, чем удивить и что показать малышам. И если вам кажется, что они еще маленькие и не запомнят, то вам это только кажется. Мой сын в три года рассказывал, что с ним было в год и три месяца. Для меня такие истории самые показательные.
Да, поездки с детьми это энергозатратно и отдохнуть в стиле «релакс» вряд ли получится. Для таких случаев нужны няни, бабушки или отели с детской анимацией. Если же вы решите отправиться в увлекательное путешествие с детьми, то получите свою личную лучшую награду. Потому что путешествия очень объединяют родителей и детей; развивают малышей; напитывают знаниями о новом детей постарше; дарят чувство свободы и понимание, какая прекрасная у нас планета; и главное — показывают нашим детям, что все мы очень разные, но по сути все одинаковые, а границы не более, чем условности.
Тина @tinatinka 31 год
Дети: Даня, 3 года
Откуда: Сочи
Что важно знать о путешествиях с ребенком? То, что они никогда не будут такими, как были до него! Примите это и научитесь получать удовольствие! Как?! Пойдём по списку.
1. Маршруты. Продумайте их заранее, но будьте готовы к тому, что все пойдет не по плану. Тем не менее, лучше быть вооруженными и всегда иметь под рукой альтернативу. Выбирайте легкие, доступные тропы, чередуйте интересные для вас и ребенка места, продумайте остановки в парках и на детских площадках, используйте дневной сон (если таковой у дитя имеется) для ваших личных желаний, ну или музеев, в которых бодрствующий шилопоп только наведёт кипишу.
2. Превратите путешествие в приключение! Вовлеките детей в игру: придумайте для них квест или поиски клада. Задания и загадки добавят им азарта и интереса к процессу изучения новых мест. Самое простое — распечатать чек-лист с фотографиями деталей тех мест, которые вы планируете посетить, а ребенок, как Шерлок, должен будет отмечать задание как «выполненное» при обнаружении «улики».
3. Не нагружайте себя! Поверьте, в семейный трип можно отправиться с одним чемоданом. Лишний груз — это лишний напряг и нервы для вас. Ребёнку в большинстве случаев нужно лишь наше внимание, а не тонны игрушек. Мелкие безделушки можно купить и на месте, закачать в телефон мультики на экстренный случай, для дороги и ожидания в кафе взять «залипалки» типа журналов с наклейками, пазла или мягкого конструктора.
4. Перемещения и длительные переезды лучше подгадать под дневной или ночной сон. Малыш спокойно подремлет, а вы доберетесь до нужного места.
5. Не бойтесь брать с собой друзей! Лишние глаза и руки будут для вас огромной помощью. Поручите им что-то несложное и приятное: поиграть вместе на площадке или в игровой зоне, погулять в парке, да просто приглядеть и ненадолго отвлечь, пока вы сможете чуть расслабиться и переключиться. Если у друзей есть свои дети — тоже плюс. Помещаете всю детвору в развлекательный центр под присмотр няни — и убегаете в разных направлениях! Шучу! Хотя…
6. Не забывайте о себе и своих желаниях. Утренний бассейн, пока папа с малышом еще спят в номере, пикник в парке в обеденный сончас, романтический ужин вдвоем на закате, пока дитя уснуло после активного дня — все возможно!
7. Не пытайтесь объять необъятное. Двигайтесь в размеренном темпе, не расстраивайтесь, если куда-то не получается попасть. Получайте удовольствие от момента здесь и сейчас. Представьте себя жителями нового города, бродите по его улочкам, болтайте с местными жителями, заглядывайте в кафешки, впитывайте атмосферу, излучайте любовь.