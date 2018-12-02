5 признаков, что вы — токсичная мама и даже не подозреваете об этом

Результат такого воспитания?

Увы, плачевный. Ваша дочь (или сын) вырастет неуверенной в себе и несчастной. Не зная, что она хочет, и неспособной этого добиваться. Она будет жить с оглядкой на мнение окружающих, с хроническим чувством вины в душе, со страхом быть собой. Она будет вечно заслуживать любовь мужа и подруг, принося в жертву свои мысли, чувства и желания. Угождая другим. Предавая СЕБЯ. И не живя СВОЮ жизнь.

Или второй сценарий: Он (или она) омертвит свою душу, чтобы не чувствовать этой боли. И вырастет достаточно закрытым и бесчувственным человеком. Не способным на доверие, сочувствие, эмоциональную открытость и близость. И в свою очередь, как передаваемое красное знамя, он понесет дальше это «проклятие до седьмого колена»: критику, неуважение и агрессию. Это будет его способ общения с женой, детьми, да и с вами в старости. А если серьезно, такое поведение катастрофически разрушает самооценку ребенка и «обрезает ему крылья». Но единственная причина, почему вы так поступаете — это потому, что вы, в свою очередь, тоже росли в семье с токсичным родителем. И если это ваш случай, я искренне сочувствую вам, потому что знаю, что вы настрадались в своем детстве. А еще я не сомневаюсь, что вы очень любите своего ребенка и хотите ему только добра, поэтому желаю вам осознать модель воспитания, которая не помогает вашему ребенку, и перестать передавать ее следующему поколению.

Текст: Ирина Кассатенко

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