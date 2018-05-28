10 финансовых ошибок, которые совершают женщины во время развода

То есть вы можете развестись в загсе и, даже проживая отдельно, продолжать пользоваться машиной, квартирой и дачей, купленными в браке. Если вам удается решать эти вопросы мирно, то собственность может сохранять статус совместной сколь угодно долго… Но тот, на кого оформлена машина, в любой момент может ее продать, не спросив разрешения у бывшего супруга. С недвижимостью сложнее, но если она оформлялась на одного из супругов, то сделка может быть проведена за вашей спиной. Оспаривать ее в суде постфактум будет сложно. Поэтому гораздо разумней сразу после развода обратиться в суд, чтобы выделить доли в общем имуществе. А пользоваться можете по-прежнему совместно, если отношения хорошие. И помните, что срок исковой давности по разделу нажитого в браке имущества — всего три года.

Ошибка №5. Потратить все деньги на адвоката

Процесс по разделу имущества может тянуться годами — и все это время вам придется оплачивать услуги дорогого юриста. В результате вполне может оказаться, что все, что вам удалось отсудить, уйдет на оплату его услуг. Поэтому начните с простого и конкретного: определите, что бы вы хотели получить в результате развода — и обратитесь к юристу за консультацией, чтобы узнать, насколько реальны ваши запросы. Обычно, если речь не идет о владении заводами, газетами, пароходами, а упирается в квартиру-машину-дачу, то для успеха в суде достаточно оплатить одну-две юридические консультации по конкретным вопросам.

Ошибка №6. Взять одного адвоката на двоих

Если вы так легко можете договориться, то лучше вовсе обойтись без адвоката. А если не так легко, то надо понимать, что у вас с бывшим явный конфликт интересов — и адвокат, скорее всего, будет защищать права лишь одной из сторон.

Ошибка №7. Забыть о страховке и прочих выгодах