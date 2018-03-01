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Для оргазма нужна любовь. Любовь к мужчине – опционально. Любовь к сексу – весьма желательно. Любовь к себе – обязательно! Все проблемы в сексе начинаются там, где кончается хорошее отношение к себе.
Елена Бэкман
сексолог-психолог, эксперт тренинг-центра «СЕКС.РФ»

Я некрасивая

Возможны варианты: «Я толстая», «У меня маленькая грудь», «У меня нет попы», «У меня целлюлит»… Людей, которые не стесняются своего тела и могут без проблем демонстрировать себя партнеру - единицы. Почти у каждого есть «пунктик» по поводу собственного несовершенства. А зацикленность на своих (и, кстати, зачастую нами же самими придуманных) недостатках может существенно мешать наслаждаться сексом и испытывать оргазм.

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Дело в том, что пока в голове крутятся мысли из серии «я толстая» и т.д. - сфокусироваться на удовольствии, раскрепоститься и расслабиться очень непросто, а иногда невозможно. Более того, у партнера может сложиться впечатление, что вам не нравится секс с ним, и, как результат, у него тоже могут возникнуть комплексы.

Что делать?

Работать над собой – как психологически, так и физически. На самом деле «полюбить себя со всеми недостатками» порой сложнее, чем от недостатков избавится. Для здорового и подтянутого тела достаточно правильно питаться и хотя бы пару раз в неделю заниматься спортом. Однако не забывайте, что сексуальная привлекательность – это не идеальная фигура и красивое лицо. Это движения, запахи, звуки, взгляд… Если партнер занимается с вами сексом, значит ваш образ возбуждает его. Ну и зачем придумывать дополнительные сложности?

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