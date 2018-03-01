Дело в том, что пока в голове крутятся мысли из серии «я толстая» и т.д. - сфокусироваться на удовольствии, раскрепоститься и расслабиться очень непросто, а иногда невозможно. Более того, у партнера может сложиться впечатление, что вам не нравится секс с ним, и, как результат, у него тоже могут возникнуть комплексы.

Что делать?

Работать над собой – как психологически, так и физически. На самом деле «полюбить себя со всеми недостатками» порой сложнее, чем от недостатков избавится. Для здорового и подтянутого тела достаточно правильно питаться и хотя бы пару раз в неделю заниматься спортом. Однако не забывайте, что сексуальная привлекательность – это не идеальная фигура и красивое лицо. Это движения, запахи, звуки, взгляд… Если партнер занимается с вами сексом, значит ваш образ возбуждает его. Ну и зачем придумывать дополнительные сложности?