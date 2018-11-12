Сильная или слабая: какую женщину предпочтет мужчина и почему

Из глубины веков

Оппозиция «сильная-слабая» берет свое начало еще с ветхозаветных времен: первой женщиной Адама, согласно каббалистической теории, была Лилит, своевольная и сильная, а уже на смену ей была создана Ева — вариант-лайт, более женственная и покорная. Ева, правда, тоже отличилась в райском саду, но это уже совсем другая история. Потом многие сотни лет, женщин, по большому счету, и за людей-то не очень считали, сосуд греха, средоточие скверны, детский инфантицид (девочек убивали чаще, чем мальчиков), отсутствие избирательных прав, полное подчинение мужу. Но и в это время, нет-нет, да и наследили сильные женщины в мировой истории – Клеопатра, У Цзэтянь, Жанна Д’арк, Анна Болейн, Изабелла Кастильская, Екатерина Великая, Жорж Санд. Девятнадцатый век полностью перевернули маскулинный мир вверх тормашками – все больше и больше женщин приходили в традиционные мужские сферы — науку, бизнес, политику — и достигали вершин.

Сильная?

Мы все помним некрасовскую русскую женщину, «которая коня на скаку остановит, в горящую избу войдет». Конечно, ей немного сочувствовали, эк, ее бедную, жизнь-то заставила – «кони все скачут и скачут, а избы горят и горят» по меткому выражению Наума Коржавина. Череда революций и войн в двадцатом веке не очень-то изменили ситуацию – нашим соотечественницам пришлось взять на себя мужские функции. Именно поэтому, когда я слышу выражение «сильная женщина», в первую очередь в голову приходит – женщина, умеющая действовать по-мужски. Таких женщин уважают именно за то, что они не сидят в кисейных юбочках и не носят фильдеперсовые чулочки, действуют не из гендерных стереотипов, а из соображений личной эффективности.