Первое свидание бывает у всех. У кого-то оно первое в жизни, а у кого-то - первое после долгого перерыва: предыдущие лет десять вы, возможно, провели в браке или вне отношений... И все забыли. Как вести себя правильно, рассказывает наш постоянный эксперт.

Как выглядеть

Адекватная зрелая женщина всегда одевается в соответствии со своим возрастом, временем года и фигурой. Если вам 35 лет, за окном метель и вы носите 48 размер, то не стоит надевать короткую джинсовую юбку с футболкой «I will always be young» или платье в пайетках на бретельках с умопомрачительными босоножками. Для первого свидания идеально подойдет спокойная классика: платье-футляр, юбка-карандаш, брюки, кофта, джемпер. Никаких безумных декольте и обнаженных спин, диких шпилек. Важный момент: одежда должна быть удобной. Естественный макияж, легкая укладка, ухоженные руки с аккуратным маникюром — залог идеального образа.

Как себя вести

Естественно. Избитый совет звучит издевательски. Непросто вести себя естественно и непринужденно, когда в последний раз на свидании вы были… Давно. Станете ли нервничать, уютно ли вам будет — зависит от обстановки, а потому выбирайте для свидания знакомое место. Например, ваш любимый ресторанчик, где вы часто бываете с подругами или выпиваете утреннюю чашку кофе. Тут вы знаете не только меню, но и обстановку, и официантов — и чувствуете себя увереннее, а это бонус. По правилам этикета, вам не возбраняется прийти на свидание раньше партнера, расположиться там, где не только удобнее сидеть, но и там, где свет от окна выгодно подчеркивает ваше лицо, и фигуру, скрывает недостатки. Если же опаздываете на 10-15 минут, желательно предупредить об этом вашего партнера.