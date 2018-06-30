Секс по расписанию: надо ли себя заставлять, если вам не хочется

Когда я произношу фразу «Секс по расписанию», очень часто в ответ получаю достаточно негативную реакцию женщин. В нашем женском сознании понятие «секс» неотделимо от понятия страсти, безрассудного желания, так часто подкрепляемого различными трогательными фильмами, сериалами и книгами, соприкоснувшись с которыми, любая среднестатистическая женщина плавно погружается глубоко на дно своей самооценки, потому как в ее жизни ничего и близко никогда не случалось. И такой вот женщине очень часто начинает казаться, что мужчина ее недостаточно любит, раз он ни разу не пытался сорвать с нее одежду в тот момент как она чинно моет посуду после ужина или если вдруг он, бедолага, не пожирает ее глазами и не предлагает заняться сексом везде и всюду всего лишь через три года совместной жизни. Сегодня я хочу разобрать плюсы запланированного секса, или секса по расписанию, который я считаю показателем некой взрослости отношений в паре.

Главный плюс