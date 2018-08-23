Секс, как в кино: 10 приемов, которые стоит позаимствовать у фильмов для взрослых

Прелюдия
И это не обязательно ласки, как вы могли подумать. Если вы хотите провести жаркую ночь, тогда начните подготавливать своего партнера к действу прямо утром. Например, в течение дня скидывайте ему сообщения, в которых будете флиртовать и попутно рассказывать, что вы с ним хотите сделать сегодня. Сексологи уверяют, что ожидание чего-то большего сильно заводит и ваш избранник будет изнывать от нетерпения, когда окажется с вами в одном помещении. Только не начинайте сразу же с пикантной смски! Превратите это в игру, приятную вам обоим.
Спонтанный секс
Второй момент, про который забывают многие пары – занятия сексом не только в постели. Нет, безусловно, это удобно, но в какой-то определенный момент это приедается и любовные утехи превращаются скорее в рутину, чем в удовольствие. Попробуйте поэкспериментировать – ведь наверняка в вашем доме найдется немало подходящих поверхностей, на которых можно предаваться страсти. Пол, ступени, стол, кресло, даже автомобиль в конце концов – главное, чтобы это было безопасно и комфортно для вас обоих.
Красивый постельный комплект
Постельное белье тоже играет не последнюю роль в вашей интимной жизни. Вот вы, например, видели, чтобы актеры предавались любовным утехам на продавленном диване с полинялыми простынями? Те же сексологи обращают внимание на то, что правильно подобранный комплект способен настроить на романтический лад и стать красивым дополнением к «волшебной ночи». Эксперты не имеют ничего против шелкового постельного белья, ведь оно дает приятный холодок и действует возбуждающе, однако при длительном контакте с кожей (в процессе трения) можно получить малоэстетичные красные полосы, поэтому не переусердствуйте.
Сексуальное нижнее белье
И пускай в обычной жизни вы предпочитаете спортивное нижнее белье и стараетесь обходить стороной все эти кружавчики и рюши, однако в определенный момент можно порадовать своего избранника, облачившись в игривый корсет, максимально открытый бра, пояс для чулок и, собственно, сами чулки. Поверьте, ваш партнер оценит ваши старания и постарается сделать все, чтобы доставить вам максимальное удовольствие.
Игрушки для взрослых и гаджеты
Даже если вы никогда раньше не использовали ничего подобного, то теперь пришло время поэкспериментировать и разнообразить свою сексуальную жизнь. Ведь нет ничего ужаснее, чем скука и однообразие, портящие ваши отношения. Поэтому не бойтесь вместе со своим избранником заглядывать в специализированные магазины и выбирать то, что вам по вкусу. Обратите внимание на специальные лубриканты, которые сделают ваш секс менее травматичным и современные гаджеты, которые сделают сам процесс более приятным.
Эксперименты при свете
Если вам постоянно внушали, что заниматься сексом нужно только в темноте и под одеялом, то отбросьте сомнения и попробуйте сделать иначе. Например, если вы пока еще стесняетесь полностью обнажаться перед своим партнером и ни в какую не соглашаетесь предаваться страсти в дневное время, тогда хотя бы ночью оставляйте включенным ночник. Ведь, если верить сексологам, мужчины заводятся намного сильнее, когда видят свою избранницу и могут считывать ее эмоции во время процесса. А что они могут увидеть в полной темноте, да еще и если вы натянули одеяло по самый подбородок?
Отражение в зеркале
Еще один эксперимент, на который советуют решиться сексологи, - заняться сексом возле зеркала. Будьте уверены, что ваш мужчина просто сойдет с ума от счастья, когда будет воочию наблюдать за вашим процессом (ведь никакие фильмы для взрослых не возбуждают так, как реальный секс с любимым человеком). И не пытайтесь лишний раз втянуть животик или думать о том, как вы выглядите со стороны – поверьте, вашему партнеру будет не до этого, он будет полностью поглощен процессом и страстью.
Повторение понравившихся моментов
Это актеры, повинуясь замыслу режиссера, должны исполнять все идеально чуть ли не с первого дубля. А вот у вас есть отличная возможность подправить какие-либо моменты или вовсе остановиться на некоторых сценах подробнее. Экспериментируйте, тренируйтесь и закрепляйте успех.
Поощрение партнера
Не стоит молчать во время процесса, вопросительно глядя на партнера. Во-первых, он может подумать, что сделал что-то не так и это может отбить у него все желание. А во-вторых, вспомните, ведь вас тоже заводит, когда ваш избранник нежно стонет от ваших ласк и шепчет на ушко всякие милости. Поэтому и вы не молчите, как партизан, а направляйте его, поощряйте и давайте понять, что вам действительно нравится все то, что он делает.
Наслаждение друг другом
Это, пожалуй, самый главный момент и залог долгих крепких отношений. Вам действительно должно быть комфортно и безопасно с вашим партнером. Поэтому если по какой-то причине вы не хотите заниматься сексом со своим избранником, не заставляйте себя через силу. Лучше подумайте, почему это происходит. Возможно дело в том, что вы просто устали или ушла романтика и остался лишь один быт. Попробуйте представить, что могло бы вернуть страсть в отношения и открыто расскажите партнеру о своих сексуальных фантазиях. Может быть он тоже давно мечтает попробовать с вами что-то такое, но боится вашей реакции.
Текст: Юлия Кальницкая
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