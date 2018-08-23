Секс, как в кино: 10 приемов, которые стоит позаимствовать у фильмов для взрослых

Прелюдия

И это не обязательно ласки, как вы могли подумать. Если вы хотите провести жаркую ночь, тогда начните подготавливать своего партнера к действу прямо утром. Например, в течение дня скидывайте ему сообщения, в которых будете флиртовать и попутно рассказывать, что вы с ним хотите сделать сегодня. Сексологи уверяют, что ожидание чего-то большего сильно заводит и ваш избранник будет изнывать от нетерпения, когда окажется с вами в одном помещении. Только не начинайте сразу же с пикантной смски! Превратите это в игру, приятную вам обоим.

Спонтанный секс

Второй момент, про который забывают многие пары – занятия сексом не только в постели. Нет, безусловно, это удобно, но в какой-то определенный момент это приедается и любовные утехи превращаются скорее в рутину, чем в удовольствие. Попробуйте поэкспериментировать – ведь наверняка в вашем доме найдется немало подходящих поверхностей, на которых можно предаваться страсти. Пол, ступени, стол, кресло, даже автомобиль в конце концов – главное, чтобы это было безопасно и комфортно для вас обоих.

Красивый постельный комплект

Постельное белье тоже играет не последнюю роль в вашей интимной жизни. Вот вы, например, видели, чтобы актеры предавались любовным утехам на продавленном диване с полинялыми простынями? Те же сексологи обращают внимание на то, что правильно подобранный комплект способен настроить на романтический лад и стать красивым дополнением к «волшебной ночи». Эксперты не имеют ничего против шелкового постельного белья, ведь оно дает приятный холодок и действует возбуждающе, однако при длительном контакте с кожей (в процессе трения) можно получить малоэстетичные красные полосы, поэтому не переусердствуйте.

Сексуальное нижнее белье

И пускай в обычной жизни вы предпочитаете спортивное нижнее белье и стараетесь обходить стороной все эти кружавчики и рюши, однако в определенный момент можно порадовать своего избранника, облачившись в игривый корсет, максимально открытый бра, пояс для чулок и, собственно, сами чулки. Поверьте, ваш партнер оценит ваши старания и постарается сделать все, чтобы доставить вам максимальное удовольствие.