Массаж может быть прелюдией к сексу. Может — заменой сексу. Он даже может быть лучше секса (в определенных, конечно, ситуациях).

Екатерина Клементьева Тренер-эксперт Центра сексуального образования Secrets

Мужчина может устать, у него может не быть настроения из-за каких-то проблем на работе. Или у вас нет настроения на секс... Иногда человеку нужна ласка, а не половой контакт.

Должна сразу предупредить, что массаж вместо секса и даже перед сексом нужен далеко не всем. Некоторых мужей, уже пребывающих в дурном настроении, он способен даже довести до белого каления. Все зависит от степени тактильности человека. Но вы-то своего мужа знаете лучше, чем мы.

О степени тактильности

Существуют высокотактильные люди, для которых важен сам факт прикосновений и ощущений от них. Прикосновения, объятия, поглаживания поднимают им настроение и заряжают энергией. Скорее всего, такие люди и спят в обнимку. Для них отнюдь не всегда массаж означает намек на секс или прямой призыв к нему. Массаж — способ удовлетворить тактильный голод. Они согласны на него практически всегда.

Однако надо помнить, что есть люди с низкой потребностью в прикосновениях. И если мужчина настолько расстроен, что не хочет секса, он, вполне вероятно, не захочет и массажа. Хуже того (и вы, возможно, не раз в этом убеждались): пока такой товарищ не переварит в себе дневные проблемы и обиды, его не то что помассировать, его по голове погладить нельзя. Большинство, впрочем, занимает промежуточную позицию между этими двумя крайностями: готовы отказаться от секса и порадоваться массажу в отпределенных обстоятельствах или определенном настроении.