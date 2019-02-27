Рэпер Гуф провел ночь с замужней Аленой Водонаевой?

На днях в Сети прошла волна слухов о воссоединении Гуфа и Кети Топурия. На это обстоятельство намекнул очень откровенный снимок, появившийся в Instagram артиста (и уже удаленный) — на нем Гуф обнимал обнаженную девушку, и на первый взгляд ее тело напомнило всем фигуру и особые приметы Кети.
Фото: Instagram
Однако когда в Instagram Stories давней знакомой рэпера Алены Водонаевой появились красноречивые короткие видеоролики с подписью «До вечера, Гуф», интернет-пользователи (в частности, авторы Telegram-канала «Только никому...») сопоставили одно с другим и решили, что знаменитости провели вместе ночь.
Пикантности этой запутанной истории добавляет тот факт, что Алена уже полтора года замужем за диджеем Алексеем Комовым. Интересно, знает ли он о предполагаемой неверности супруги и все ли в порядке с их браком?
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Текст: Мария Мельникова
Фото и видео: Instagram