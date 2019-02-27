Рэпер Гуф провел ночь с замужней Аленой Водонаевой?

Пикантности этой запутанной истории добавляет тот факт, что Алена уже полтора года замужем за диджеем Алексеем Комовым. Интересно, знает ли он о предполагаемой неверности супруги и все ли в порядке с их браком?

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram