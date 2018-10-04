logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Реальная история: почему я перестала искать идеального мужчину

У каждой из нас есть свои представления об идеальном мужчине: мы с юности лелеем их и все ждем, когда же встретится тот самый — из наших грез. Но когда такой человек действительно приходит в нашу жизнь, может случиться самое страшное. Наша героиня рассказала о головокружительном романе с мужчиной своей мечты и горьком разочаровании, поменявшем навсегда ее взгяд на отношения.

Даша приехала в Москву из небольшого городка на Севере, когда закончила там местный ВУЗ. Интересных парней на родине практически не было, признается она: если и были умные молодые люди, то их устремления ограничивались тем, чтобы заработать побольше денег, открыть собственный бизнес. Дашина душа же хотела другого. Творческая натура, с широким кругозором и чуткой душой, она закончила факультет рекламы и pr, но мечтала быть писателем, журналистом.

«Когда я приехала в Москву, мужчины меня очень поразили: оказывается, они могут быть эрудированными, целеустремленными, интересными. Не знаю, почему на родине я таких не встречала: может быть, такие талантливые ребята уезжают учиться сразу после школы».

У Даши были романы и на родине, и в Москве, но глубокие струны души они не задевали. Примерно через два года жизни в столице она встретила мужчину своей мечты — Дениса.

Мечты сбываются

«Мы работали вместе, и мало того что он в принципе был (и есть!) очень интересным, ярким, энергичным, так еще и обладал уникальными знаниями в той сфере, которая была мне интересна: его знания меня поражали!». У молодых людей начался бурный роман: оба летали от счастья. Казалось, что они две половинки одного целого, им было всегда интересно вместе, они разговаривали часами — о литературе, искусстве, обсуждали биографии исторических деятелей, говорили о «судьбах мира». «Мне тогда казалось, что это максимально мой человек: никогда прежде ни с кем мне не было так интересно каждую минуту, и ни к кому не было такого сильного физического влечения!».

Ребятам тогда было примерно по 25 лет и казалось, что вот оно — они ждали друг друга всю жизнь. Все время они проводили вместе: ходили на выставки, концерты, Денис выискивал необычные мероприятия, которые они посещали. Иногда они могли поехать отыскивать какую-нибудь достопримечательность, о которой прочитали — в Москве или соседнем городе. Их поездки заграницу тоже были наполнены смыслом и вдохновением: они постоянно узнавали новое.

«Я была счастлива, что рядом человек, который так похож на меня, казалось, что мы будем вместе всегда. Я искренне восхищалась им!»

Однако потом выяснилось, что душевного, интеллектуального родства и физического влечения еще недостаточно для строительства отношений. Романтикам кажется, что это и есть любовь, ведь так? Но есть вещи, которые оказались важнее.

Слишком похожи

Оказалось, что Даша и Денис слишком похожи. Оба были творческими людьми, оба хотели восхищения и поддержки, а еще оба нуждались в человеке, который бы обеспечивал быт.

«Я не та женщина, которая будет носить бутерброды мужу в поля и постоянно поддерживать его во всем. Ему хотелось иметь рядом такую заботливую мамочку, которая обеспечивала бы тыл для его творческих свершений. Но я всегда считала, что я так же, как и он, могу рассчитывать на большее, а не только погрязнуть в быту — меня тоже ждали свершения! И мне, в свою очередь, был нужен этакий заботливый папочка, который возьмет на руки и скажет, что все будет хорошо».

Между ними было соперничество. Когда у одного было больше успехов в работе, второй не радовался за него, а расстраивался из-за собственной неудачи.

Оба хотели безусловной любви для своего внутреннего ребенка, но оба оказались не теми людьми, которые могут такую любовь дать.

«Постепенно наши разговоры на кухне из познавательных свелись к тому, что он один непризнанный гений, а все вокруг его не понимают. Он ждал от меня этих слов. Но я человек критичный — и к своим достижениям, и к его тоже».

1 из 2

ПредыдущаяСтолкновение с реальностью
Arrows-right
Столкновение с реальностью
Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Больше не сваха: Роза Сябитова лишилась бизнеса в Москве
Slice 1
Сердцу не прикажешь: звезды, родившие детей от женатых мужчин
18-летняя дочь Ларисы Гузеевой снова изменилась до неузнаваемости
«Моя красотка»: фото длинноногой Аллы Пугачевой в блоге Максима Галкина покорило поклонников
Эвелина Хромченко вынесла модный приговор Монике Беллуччи
Две операции и стрижка под ноль: дочь Любови Успенской восстанавливается после несчастного случая