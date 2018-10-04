Реальная история: почему я перестала искать идеального мужчину

У Даши были романы и на родине, и в Москве, но глубокие струны души они не задевали. Примерно через два года жизни в столице она встретила мужчину своей мечты — Дениса.

Мечты сбываются

«Мы работали вместе, и мало того что он в принципе был (и есть!) очень интересным, ярким, энергичным, так еще и обладал уникальными знаниями в той сфере, которая была мне интересна: его знания меня поражали!». У молодых людей начался бурный роман: оба летали от счастья. Казалось, что они две половинки одного целого, им было всегда интересно вместе, они разговаривали часами — о литературе, искусстве, обсуждали биографии исторических деятелей, говорили о «судьбах мира». «Мне тогда казалось, что это максимально мой человек: никогда прежде ни с кем мне не было так интересно каждую минуту, и ни к кому не было такого сильного физического влечения!».