Что делать, если, кроме себя, подарить нечего
Разумеется, либералам и консерваторам нельзя дарить одно и то же. Даже в сексе. Тем более в сексе! Бурная ночь, раз уж вы ее предлагаете вместо дежурной кружки с цифрой «23» или парфюма от Hugo Boss, должна обрадовать мужчину, а не напугать.
Если он консерватор
С консерватором эротические эксперименты нужно обсуждать заранее, чтобы не смутить и не обидеть. Но на обсуждение у вас тоже времени в обрез. К тому же мы говорим о сюрпризе! Так что слишком сильно отклоняться от привычного сценария не будем. Во всяком случае, не сразу. Начнем там же, где обычно: у себя дома, в своей постели. В крайнем случае можно сместить любовное ложе на пол, постелив там мягкий плед и набросав подушек. Не забудьте про романтический антураж: зажгите свечи, включите музыку - все это поможет вам обоим настроиться на нужный лад.
Изюминка вечера:
Съедобное масло для оральных ласк. Секс и еда взаимосвязаны между собой, потому что это два очень сильных желания. Если добавить в секс что-то съедобное, это может усилить возбуждение. Специальное съедобное масло (оно бывает с совершенно разными вкусами: клубника, шоколад, мята, ваниль) отлично подходит для оральных ласк. Впрочем, без масла тоже можно.
Техника:
Прежде чем нанести масло на член, заинтригуйте партнера, скажите что-нибудь в духе: «милый, это будет очень вкусно». А затем можно переходить к оральным ласкам. Отлично подойдет техника «эскимо»: высунутым языком проведи от основания члена до самого верха, как будто облизываете эскимо. Дойдя до верха, мягко захватите губами головку, чуть всасывая ее. Не торопясь, проведите языком вокруг головки, спускаясь круговыми движениями вниз. Повторяйте до полного удовлетворения.
Если он новатор
Этот вариант для более раскрепощенных. И начинать эротические игры надо с утра – пока любимый на работе. Например, вы еще успеете снять номер в отеле. Лучше всего, если для вас обоих это будет совершенно новое место. А еще лучше - если там будут зеркала, так вы сможете видеть себя со стороны в процессе секса (необычное сексуальное переживание гарантированно). Теперь надо отправить ему любовное послание – по смс, whatsapp или чем вы там пользуетесь. Напишите ему, что его (по такому-то адресу) ждет сексуальная незнакомка или что-то в этом ключе - дайте волю фантазии!
Изюминка вечера:
Эротический костюм. Выберите костюм для ролевых игр. Это должен быть образ, в который вы еще не перевоплощались. Незнакомка – так незнакомка! В крайнем случае подойдет и маска.
Техника:
Сексуальные эксперименты со связыванием обычно нравятся мужчинам. Дело в том, что в повседневной жизни партнер может уставать от ответственности и множества важных вопросов, которые он ежедневно решает (особенно. если он находится на руководящей должности). Поэтому такой сексуальный эксперимент - возможность отдохнуть от доминирующей позиции и насладиться легким подчинением. Свяжите мужчину на кровати или в кресле. Играйте роль в соответствии со своим костюмом, но обеспечьте максимальный набор удовольствий: оральные, мануальные ласки, эротический массаж, вагинальный секс - все, что ему захочется. Важно следить за реакцией партнера - насколько ему нравится или не нравится происходящее. Удивите партнера орально-мануальной техникой «Три водоворота»: обильно нанесите на руки и на член лубрикант, и, обхватив член двумя руками, совершайте круговые движения. При этом головку надо слегка посасывать губами.
И, главное, по завершении действа, не забудьте лишний раз сообщить, что это все не просто так: это же был подарок на День защитника. А то проснется утром и будет еще чего-нибудь ждать…
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