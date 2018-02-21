Этот вариант для более раскрепощенных. И начинать эротические игры надо с утра – пока любимый на работе. Например, вы еще успеете снять номер в отеле. Лучше всего, если для вас обоих это будет совершенно новое место. А еще лучше - если там будут зеркала, так вы сможете видеть себя со стороны в процессе секса (необычное сексуальное переживание гарантированно). Теперь надо отправить ему любовное послание – по смс, whatsapp или чем вы там пользуетесь. Напишите ему, что его (по такому-то адресу) ждет сексуальная незнакомка или что-то в этом ключе - дайте волю фантазии!

Изюминка вечера:

Эротический костюм. Выберите костюм для ролевых игр. Это должен быть образ, в который вы еще не перевоплощались. Незнакомка – так незнакомка! В крайнем случае подойдет и маска.

Техника:

Сексуальные эксперименты со связыванием обычно нравятся мужчинам. Дело в том, что в повседневной жизни партнер может уставать от ответственности и множества важных вопросов, которые он ежедневно решает (особенно. если он находится на руководящей должности). Поэтому такой сексуальный эксперимент - возможность отдохнуть от доминирующей позиции и насладиться легким подчинением. Свяжите мужчину на кровати или в кресле. Играйте роль в соответствии со своим костюмом, но обеспечьте максимальный набор удовольствий: оральные, мануальные ласки, эротический массаж, вагинальный секс - все, что ему захочется. Важно следить за реакцией партнера - насколько ему нравится или не нравится происходящее. Удивите партнера орально-мануальной техникой «Три водоворота»: обильно нанесите на руки и на член лубрикант, и, обхватив член двумя руками, совершайте круговые движения. При этом головку надо слегка посасывать губами.

И, главное, по завершении действа, не забудьте лишний раз сообщить, что это все не просто так: это же был подарок на День защитника. А то проснется утром и будет еще чего-нибудь ждать…

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