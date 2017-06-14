Хотя бы потому, что пока вы занимаетесь любовью, вы не едите!

Заниматься сексом с едой, как мы недавно выяснили, это ситофилия и вообще извращение. В норме, чем больше времени вы проводите в постели, тем меньше у холодильника. То есть — безусловно! — от секса худеют. Удовольствие же при этом, по меньшей мере, сопоставимое.

При регулярной практике вы поймете, что вульгарный физиологический оргазм гораздо мощнее гастрономического. А значит, есть смысл заменять еду сексом, если вам нужно повысить себе настроение. Разумеется, речь не идет о базовых физиологических потребностях…

Впрочем, почему нет?

Базовые потребности

Если вы имеете хотя бы смутное представление о пирамиде Маслоу, то знаете, что секс и еда относятся к базовым потребностям человека и лежат в самой основе этой пирамиды. Как все базовые потребности, они должны удовлетворяться непременно: это условие выживания вида и индивида. К базовым физиологическим запросам, помимо еды и секса, относятся потребности во сне, в воде, в поддержании определенной температуры тела…

А теперь давайте вспомним, сколько раз вы читали исследования британских ученых о том, что недосып приводит к ожирению? Сколько раз диетологи вам советовали пить, когда хочется есть? Приходилось ли вам есть, чтобы согреться?

Фокус в том, что при невозможности реализовать какую-то из базовых потребностей, мы пытаемся ее компенсировать за счет других — базовых же. И если у вас нет возможности утолить сексуальный голод, вы будете многократно утолять обычный.

На самом деле все еще сложнее — расстройства пищевого поведения часто имеют общую причину с сексуальными расстройствами.

Значительное число страдающих расстройством пищевого поведения пережили сексуальное насилие. Эта травма влияет на отношения с собственным телом. Для таких женщин вес является протектором (защитой) от секса. Григорий Павловский Врач-психотерапевт, специалист по коррекции пищевого поведения Центра терапии расстройств питания и пищевого поведения IntuEat

То есть иногда женщины подсознательно поддерживают вес, чтобы отпугивать мужчин, избегать половых отношений. И это, конечно, очень серьезная проблема, которая трудно решается без помощи психотерапевтов. Сначала надо справиться с неприязнью к сексу или к себе, потом принять свое право быть безнаказанно стройной — и только после этого можно будет худеть.