Почему женщины встречаются с чужими мужьями?
Дело не в том, что запретный плод слаще. Когда женщина понимает, что мужчина женат, внутри нее словно загорается лампочка: он подходит для замужества. Он ответственный и решился на брак, пожертвовав свободой. Этому самцу не нужно драться с другими, чтобы доказать свое превосходство и профпригодность для брака. В глазах самок он априори хорош. Несвободные мужчины инстинктивно привлекают: раз они кому-то уже понадобились, то нет сомнений в их востребованности. И многие женщины решаются на борьбу за обладание призом. Есть как минимум два типа любовниц:
- Осознанная — она знала, на что шла, и ее не беспокоит (а иногда и заводит) наличие другой женщины у ее мужчины. Осознанные любовницы не особо спешат замуж и чаще всего преследуют меркантильные цели. Их устраивают периодические встречи, яркий секс без обязательств, атмосфера флирта и осознание собственной желанности.
- По случаю — мужчина поначалу не сообщил о своем семейном статусе, а когда несчастная все узнала, было уже поздно. Она влюбилась в него по уши и с болью в сердце готова мириться с участью второй скрипки. Она не уверена в себе, боится остаться одна, считает, что какой-никакой мужчина в жизни должен быть.