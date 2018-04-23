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Раз вы взялись читать эту статью, значит, была и в вашей жизни ситуация, когда вы вздыхали: «Эх, жаль, что он женат»! Для кого-то отношения с несвободным мужчиной — это жизненное табу, красный флажок. А для кого-то его жена — не стена, может и подвинуться.
Юлия Ланске,
love-коуч, эксперт по подбору идеальной пары

Почему женщины встречаются с чужими мужьями?

Дело не в том, что запретный плод слаще. Когда женщина понимает, что мужчина женат, внутри нее словно загорается лампочка: он подходит для замужества. Он ответственный и решился на брак, пожертвовав свободой. Этому самцу не нужно драться с другими, чтобы доказать свое превосходство и профпригодность для брака. В глазах самок он априори хорош. Несвободные мужчины инстинктивно привлекают: раз они кому-то уже понадобились, то нет сомнений в их востребованности. И многие женщины решаются на борьбу за обладание призом. Есть как минимум два типа любовниц:

  1. Осознанная — она знала, на что шла, и ее не беспокоит (а иногда и заводит) наличие другой женщины у ее мужчины. Осознанные любовницы не особо спешат замуж и чаще всего преследуют меркантильные цели. Их устраивают периодические встречи, яркий секс без обязательств, атмосфера флирта и осознание собственной желанности.
  2. По случаю — мужчина поначалу не сообщил о своем семейном статусе, а когда несчастная все узнала, было уже поздно. Она влюбилась в него по уши и с болью в сердце готова мириться с участью второй скрипки. Она не уверена в себе, боится остаться одна, считает, что какой-никакой мужчина в жизни должен быть.

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