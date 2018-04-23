Почему женщины встречаются с чужими мужьями?

Дело не в том, что запретный плод слаще. Когда женщина понимает, что мужчина женат, внутри нее словно загорается лампочка: он подходит для замужества. Он ответственный и решился на брак, пожертвовав свободой. Этому самцу не нужно драться с другими, чтобы доказать свое превосходство и профпригодность для брака. В глазах самок он априори хорош. Несвободные мужчины инстинктивно привлекают: раз они кому-то уже понадобились, то нет сомнений в их востребованности. И многие женщины решаются на борьбу за обладание призом. Есть как минимум два типа любовниц: