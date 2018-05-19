Оргазм и еще 9 веских причин для мастурбации

Кстати, о названиях. Об онанизме и рукоблудии вы же знаете? Это некрасивые слова! Не будем ими пользоваться. В 2015 году Шведская ассоциация сексуального образования (RFSU) объявила конкурс на лучшее слово, которое будет обозначать женскую мастурбацию. Выиграло слово «klittra», состоящее из «clitoris» («клитор») и «glittra» («блестеть»). Члены ассоциации посчитали, что этот термин подчеркнет важную роль клитора во время процесса. Однако словечко не прижилось: слишком напоминало название мебели из Икеи. Поэтому компания Fun Factory, которая производит игрушки для взрослых, предложила использовать словосочетание «соло-секс». По крайней мере, в интернет-форумах (на разных языках) этот термин фигурирует довольно часто. Он красивый. Итак, девять веских причин для соло-секса (помимо самоудовлетворения).

Все это делают

Исключения, конечно, возможны, но именно они и есть отклонение от нормы. А соло-секс — норма. Анонимные опросы, проводившиеся в США, показали, что в стране мастурбирует 92% женщин в возрасте от 18 до 30 лет. Более того, исследования, проведенные в 2010 году в американском Институте Кинси, выявили, что около 30% женщин в возрасте от 60 до 69 лет время от времени занимаются самоудовлетворением, а более половины женщин старше 70 лет, которые не живут с постоянным партнером, также не лишают себя удовольствия. К сожалению, в России нет такой статистики… Но можно не сомневаться, что физиологически мы не сильно отличаемся от всего остального мира.

Это безопасно

В 2009 году правительство Великобритании заявило, что мастурбацию следует поощрять в молодежной среде — ведь это снижает риск подростковой беременности и заболеваний, передающихся половым путем.

Это приглушает симптомы ПМС

Мастурбация нормализует кровяное давление, улучшает сон, снимает головную боль и боль в нижней части живота. А достигнутый оргазм дает чувство удовлетворения и глушит разгулявшийся на фоне ПМС аппетит.

Это снимает стресс