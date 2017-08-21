Блогер Ирина Вакарчук утверждает, что только расчет в любви и делает нас счастливыми.

Будем честны. Никого, кроме детей и мам-пап, не любят безусловно. Романтический афоризм «Любят не за что-то, а вопреки чему-то», работает очень недолго. Большинству нормальных людей хочется в любви хоть немного гарантий.

Наверное, все эти сентенции нужны, если мы хотим беспечности, отношений, которые кружат нас в сладком тумане, заставляют шататься под ногами земную твердь. Мы даже можем полагаться на удар божественным молотом по голове, но должны понимать: позже молот может шарахнуть еще раз, и тогда придется кататься по земной тверди от горечи расставания. И этого можно избежать, если перед началом отношений включить холодный рассудок и выбор партнера предоставить себе, а не провидению.