Любовь без границ: кто такие пансексуалы и в чем их особенность

Кто такие пансексуалы?

Сам термин пансексуальность стали использовать относительно недавно, последние 5-6 лет. Несмотря на то, что настоящие пансексуалы появились намного раньше, широкая общественность только-толко начала узнавать и признавать это понятие.

Вопреки некоторым стереотипам и заблуждениям, мол, что такого явления в природе нет и быть не может, пансексуальность - самая что ни на есть реальная сексуальная ориентация. Приставка “Пан” в этом термине происходит от греческого слова “все”, то есть пансексуалы - это, так называемые, “всесексуалы”

Это значит, что пансексуалов романтически и сексуально может привлекать любой человек, в независимости от гендерной принадлежности и сексуальной ориентацией. Людям зачастую свойственно путать гендерную идентичность, то есть принадлежность к какому-то полу, с сексуальной ориентацией. Однако, использование пансексуальности в качестве лейбла своей сексуальной ориентации, ничего не говорит о вашей гендерной принадлежности.

Пансексуальность не имеет ничего общего с полом, а относится скорее к разряду сексуальной ориентации, поэтому этих пансексуалов нельзя сравнивать с трансгендерами или людьми третьего пола (да, бывают и такие).

Сами себя они часто называют "гендерно слепыми”, тем самым подчеркивая, что их сексуальное влечение к тому или иному человеку не зависит от его пола или определенного набора гениталий. Это назначит, что пансексуал может испытывать влечение к мужчинам, женщинам, трансгендерам, нонгендерам, бигендерам, а также гендерно-изменчивым, гендерно-причудливым или небинарным людям.