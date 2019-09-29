Любовь без границ: кто такие пансексуалы и в чем их особенность

Кто такие пансексуалы?
Сам термин пансексуальность стали использовать относительно недавно, последние 5-6 лет. Несмотря на то, что настоящие пансексуалы появились намного раньше, широкая общественность только-толко начала узнавать и признавать это понятие.
Вопреки некоторым стереотипам и заблуждениям, мол, что такого явления в природе нет и быть не может, пансексуальность - самая что ни на есть реальная сексуальная ориентация. Приставка “Пан” в этом термине происходит от греческого слова “все”, то есть пансексуалы - это, так называемые, “всесексуалы”
Это значит, что пансексуалов романтически и сексуально может привлекать любой человек, в независимости от гендерной принадлежности и сексуальной ориентацией. Людям зачастую свойственно путать гендерную идентичность, то есть принадлежность к какому-то полу, с сексуальной ориентацией. Однако, использование пансексуальности в качестве лейбла своей сексуальной ориентации, ничего не говорит о вашей гендерной принадлежности.
Пансексуальность не имеет ничего общего с полом, а относится скорее к разряду сексуальной ориентации, поэтому этих пансексуалов нельзя сравнивать с трансгендерами или людьми третьего пола (да, бывают и такие).
Сами себя они часто называют "гендерно слепыми”, тем самым подчеркивая, что их сексуальное влечение к тому или иному человеку не зависит от его пола или определенного набора гениталий. Это назначит, что пансексуал может испытывать влечение к мужчинам, женщинам, трансгендерам, нонгендерам, бигендерам, а также гендерно-изменчивым, гендерно-причудливым или небинарным людям.
Пансексуалы VS бисексуалы
Иногда можно услышать, что пансексуалы - это те же бисексуалы, только в тренде . Однако это совсем не так, хотя на первый взгляд может показаться, что между пан- и бисексуалами можно поставить знак равенства.
Самих пансексуалов такое сравнение зачастую очень огорчает, ведь они ощущают себя людьми более широких взглядов, которые не желают делить окружающих по гендерным признакам, когда речь заходит о сексуальном влечении.
Так анфан террибль музыкального олимпа - Майли Сайрус, в 2016 году совершившая каминг-аут и открыто заявившая о своей пансексуальности, в своем откровенном интервью журналу Variety рассказала, что ее всегда раздражало слово “бисексуал”. Оно словно загоняло ее в жесткие рамки гендерных стереотипов, тогда как, по словам певицы, в своих сексуальных партнерах она видит не мужчину или женщину, а человека.
Исторически бисексуальность определялась как романтическое и сексуальное влечение, как к мужчинам, так и к женщинам. В то время общество воспринимало гендерную принадлежность человека как нечто бинарное. То есть существовало всего 2 пола: мужской и женский, с которыми человек мог себя идентифицировать.
По мере развития гендерной проблематики, стало эволюционировать и понятие бисексуальности, которое теперь означает романтическое или сексуальное влечение к людям более чем одного пола. Тогда как пансексуальность - это влечение к кому-то независимо от их пола.
Граница между этими двумя понятиями очень тонка, однако является принципиальной для людей обеих ориентаций. Хотя, как это ни странно, существуют люди, которые дипломатично намекают, что истина где-то посередине, и называют себя БиПансексуалами.
Специалисты считают, что на сексуальную самоидентификацию во многом влияют культурные и демографические факторы. Такие составляющие, как возраст, раса и географическое положение, могут играть решающую роль в том, какой термин для своей сексуальной самоидентификации выбирает человек.
Например, двадцатилетние американцы чаще используют понятие “пансексуал”, тогда как европейцы, родившейся в 80-ые и ранее годы, чаще идентифицируют себя как “бисексуалы”. Однако в последнее время, все более распространенной практикой является переход некогда бисексуалов в пансексуалы
Пансексуальность vs Полиамория
Некоторые люди оперируют пансексуальностью и полиаморией как взаимозаменяемыми понятиями. Однако, это не имеет ничего общего с реальностью. Полиамория - это тоже своего рода “любовь без границ” , как и пансексуальность, однако в ее основе лежит возможность существования любовных отношений у одного человека с несколькими людьми одновременно, с согласия и одобрения всех участников этих отношений, в отличии от моногамии, которая подразумевает эксклюзивные отношения.
Основное же отличие пансексуальности как от полигамии, так и моногамии заключается в том, что это всего лишь сексуальная ориентация, которая не диктует тип отношений. Представители этой сексуальной ориентации, как собственно и всех остальных, имеют свободу выбора - быть счастливыми, и не важно, в каких отношениях, полигамных или моногамных.
Еще один миф, который пансексуалы не перестают развенчивать, что, несмотря на приставку “пан”, их ориентация не является синонимом неразборчивых сексуальных связей, половой распущенности и гиперсексуальности. Их “всесексуальность” совсем не означает, что они готовы вступить в половой контакт с кем, где, и когда угодно. Напротив, пансексуалы, могут быть очень разборчивы, но это уже больше зависит от личности человека, нежели от его сексуальной ориентации.
Зачастую общество относится к пансексуалам слишком предвзято, упрекая их в сексуальной “жадности” и фобии отношений. Однако влечение к людям в независимости от их пола и сексуальных предпочтений, не исключает у пансексуалов желания отношений с партнером или партнерами. Просто, когда пансексуалы вступают в отношения, они строят их не с полом, а с человеком. И им также, как и всем остальным людям, важны значимые, наполненные отношения.
Как понять, что вы- пансексуал?
К сожалению или счастью, вы нигде не найдете официального теста, который идентифицирует вас как пансексуала и повесит соответствующий лейбл. Только научившись слушать и слышать себя и свои сексуальные потребности, можно раскрыть свою настоящую сексуальную ориентацию. Если случится так, что вы не являетесь пансексуалом, хотя эта идея вам в общем-то импонирует, не расстраивайтесь! В разнообразии полов и сексуальных ориентацией, которыми богата современная культура, вы обязательно найдете то, что близко именно вам. Главное, не растеряться и не заблудиться в богатстве выбора.
Фото: Vostock-photo
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