Почему возникают конфликты на почве секса и как с ними справиться

— Несовпадение границ приемлемого. Если в начале отношений не выяснить, что приемлемо и что неприемлемо не только в паре, но для каждого из вас, то неминуемо случится конфликт: для вас недопустим оральный или анальный секс, а партнер обожает посещать закрытые секс-вечеринки. Это же касается использования секс-игрушек, различных секс-практик и даже контрацептивов. Если с самого начала не проговорить все аспекты, в том числе и понимание того, что для каждого из вас является нормой, то в процессе отношений не исключены ситуации, в которых, например, может выясниться, что для вашего партнера допустимо заниматься сексом одновременно не только с вами. Для вас это измена, а для него – открытые отношения. Но когда вы готовы попробовать что-то новое, не ломая собственные границы, а партнер также готов идти вам навстречу – конфликт будет исчерпан. Если же компромисс невозможен в силу ценностных причин – ситуация практически неразрешима.

— Игнорирование партнером ваших потребностей. Если партнера не беспокоит ваш оргазм, а только собственный, если ему кажется, что прелюдия – пустая трата времени, если вместо внимания к вопросам безопасности секса и использования контрацептивов во главу угла ставятся только его ощущения, если для него приемлем только грубый секс и только те позы, которые он считает правильными, а на все ваши просьбы он отвечает игнором или фразой «да лан, че такова», то…. Простите, а что вы вообще в нем нашли?

— Непонимание ролей в паре. Если в паре вы не любовники, муж и жена, а опекающая мать с вечным сыночком, наивная девочка при строгом папочке, старшая сестра или понимающая подруга, ваши отношения потеряют остроту, страсть, флирт. Это будет что угодно: моральная поддержка, забота, опека, потакание слабостям, но только не секс. Кто-то в паре в итоге захочет найти его в другом месте и с другим партнером.

— Отсутствие желания. Эта ситуация, способная перерасти в конфликт, особенно актуальна для пар, давно живущих вместе. Секс становится однообразным, скучным или вообще сходит на нет. Если такое состояние устраивает обоих партнеров… что ж, сочувствую. Но секс – это один из главных аспектов отношений, это то, благодаря чему мы становимся максимально близки друг с другом. И игнорировать его стоит только в силу медицинских показаний. Отсутствие желания может появиться и у партнеров, находящихся в послеродовой фазе. И не всегда здесь инициатором выступает женщина, принципиально игнорируя близость с мужчиной после родов. Бывает и так, что мужчина воспринимает женщину только как мать своего ребенка, но не сексуальную партнершу. Обе ситуации недопустимы: семья – это не только родители и дети, но и мужчина и женщина, у которых есть секс.