Когда полезнее заниматься сексом — утром или вечером
Когда вы оба работаете, у вас есть дети и давно не было отпуска, секс может превратиться в обязаловку, и многие из нас вообще встают перед выбором: что важнее — секс или сон. Важно, конечно, и то и другое, но… Пока жена вечером уберет посуду, развесит белье и примет душ, муж успевает уснуть. Пока муж разбудит с утра жену, проснутся дети. И очень трудно бывает поймать момент, когда обоим хорошо.
Кто хочет секса по утрам
У мужчин, которые занимаются утренним сексом, снижается риск рака простаты, а также риск появления инсульта; а женщины меньше подвергаются стрессам и депрессиям.
Утренний секс — это прекрасный массаж внутренних органов и хорошая тренировка для всего организма обоих партнеров. Также, как показывают исследования, утренний секс помогает справиться с мигренью и плохим самочувствием, так как в кровь выбрасывается большое количество эндорфинов, которые избавляют вас и от дневной сонливости, и от излишней тревожности, позволяют весь день чувствовать себя хорошо и спокойно.
Желание мужчины заниматься утренним сексом обусловлено физиологическим процессом в его организме. Ведь в это время в крови повышается содержание тестостерона, что напрямую влияет на либидо.
Если говорить про биологические часы, то примерно в восемь часов утра ритмы мужчины и женщины совпадают: женское тело начинает возбуждаться, а у мужчины еще не успело снизиться желание, поэтому многие сексологи рекомендуют именно это время для занятий любовью. Если есть возможность подстроить рабочий график так, чтобы партнеры могли позволить себе такое наслаждение, это значительно обогатит их сексуальную жизнь и сделает отношения в паре более крепкими.
Кто хочет секса перед сном
Женщины предпочитают вечерний секс не потому, что так устроена их гормональная система, а потому, что психологически им важно никуда не спешить и ни о чем, кроме секса, не думать.
Мужчинам всегда нужно помнить, что женщинам требуется в два раза больше времени для того, чтобы возбудиться, нежели им. На самом деле ни одному мужчине не придет в голову заниматься сексом без эрекции, так вот у женщины похожий физиологический процесс. Прелюдия — это не прихоть, это необходимость. Чтобы женщина как следует могла разогреться, небходим хороший кровоприток к интимным зонам. По утрам на это элементарно нет времени. А по ночам — сил.
Неожиданное решение — вечерний секс. Считается, что вечером, где-то в 19-20 часов, мужчина вновь после рабочего дня готов заниматься сексом, так как происходит восстановление тестостерона в его организме. Женщина будет готова к сексу только к 22:00... Но мужчина к этому времени хотел бы уже поспать, потому что у него как раз начинается процесс снижения тестостерона.
Чтобы сохранить отношения в паре и качество секса, придется немного подстроиться друг под друга. Например, выделив детям время на «компьютер/телевизор перед сном» с 19:30 до 21:00, можно устраивать себе режим изоляции и запираться в спальне вдвоем. Женщинам в таких случаях главное — отключать голову, научиться наслаждаться процессом, включать воображение, направлять мужчину, ну и в некоторых случаях использовать стимулирующие кремы, для того чтобы получить быстрый возбуждающий эффект.
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