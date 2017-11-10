Когда вам 18 лет, сексом полезно заниматься в любое время суток. Когда вам 28, секс, как правило, переносится на вечер: утром в спешке перед работой удовольствие не то. А когда вам 38, вы можете заметить, что и по вечерам уже бывает не до секса.

Виктория Бастрыкина сексолог, эксперт Центра сексуального образования Secrets

Когда вы оба работаете, у вас есть дети и давно не было отпуска, секс может превратиться в обязаловку, и многие из нас вообще встают перед выбором: что важнее — секс или сон. Важно, конечно, и то и другое, но… Пока жена вечером уберет посуду, развесит белье и примет душ, муж успевает уснуть. Пока муж разбудит с утра жену, проснутся дети. И очень трудно бывает поймать момент, когда обоим хорошо. Кто хочет секса по утрам

У мужчин, которые занимаются утренним сексом, снижается риск рака простаты, а также риск появления инсульта; а женщины меньше подвергаются стрессам и депрессиям. Утренний секс — это прекрасный массаж внутренних органов и хорошая тренировка для всего организма обоих партнеров. Также, как показывают исследования, утренний секс помогает справиться с мигренью и плохим самочувствием, так как в кровь выбрасывается большое количество эндорфинов, которые избавляют вас и от дневной сонливости, и от излишней тревожности, позволяют весь день чувствовать себя хорошо и спокойно. Желание мужчины заниматься утренним сексом обусловлено физиологическим процессом в его организме. Ведь в это время в крови повышается содержание тестостерона, что напрямую влияет на либидо. Если говорить про биологические часы, то примерно в восемь часов утра ритмы мужчины и женщины совпадают: женское тело начинает возбуждаться, а у мужчины еще не успело снизиться желание, поэтому многие сексологи рекомендуют именно это время для занятий любовью. Если есть возможность подстроить рабочий график так, чтобы партнеры могли позволить себе такое наслаждение, это значительно обогатит их сексуальную жизнь и сделает отношения в паре более крепкими. Кто хочет секса перед сном