Социолог Анна Кулешова утверждает, что измена не должна приводить к краху семейных отношений. Скорее наоборот.

По данным Росстата, в 2017 году на 1000 браков приходилось 585 разводов. То есть почти 60% супружеских пар распадаются. Интересно, была бы статистика столь же печальна, если бы не прессинг общественного мнения и древних стереотипов?

Эта статья написана не ради оправдания измен и популяризации открытых браков. Она про понимание чувств и про то, что сохранение брака важнее и выше страстей. О том, что любовники бывают не только источником ненависти и катализатором распада, они могут спасти брак, став поводом для обновления отношений. Одним словом, мы не застрахованы от внезапной любви, а жизнь длинна и полна приключений!

Допустим, вы замужем, но встретили человека, который стал ответом на ваши вопросы, вашим спасательным кругом, вашим счастьем. Готовы просто взять и вычеркнуть его решительным жестом из своей судьбы во имя норм морали и нравственности? И чем готовы за это расплатиться? Морщинами на лице? Грустью об упущенном? Злостью по отношению к супругу? Срывами? Неврозами?