Как вернуть спонтанность и страсть в сексе с мужем

Зачем нужна спонтанность в сексе

Рано или поздно влечение к своему половому партнеру может начать постепенно угасать. Хуже, когда вы осознаете, что вам становится скучно в постели. Эта ситуация сродни тому, как если бы вы постоянно ели одно и то же блюдо — отвращение наступит быстро.

Именно эксперимент, элемент игры, новизны, непредсказуемости, позволяет женщине включить все свои эмоции. Но и мужчине нужно всё то же самое, чтобы снова почувствовать себя охотником, мужественным, по-новому взглянуть на свою партнёршу.

Чем механизм женского возбуждения отличается мужского

На уровне физиологии каждый человек во время возбуждения подчиняется одним и тем же законам – всё начинается со зрительного рецептора. Даже если перед глазами нет объекта вожделения, достаточно изображений и образов, которые возникают в сознании. Они активируют части коры головного мозга, отвечающие за память, чувствительность, боль и удовольствие.