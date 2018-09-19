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Как вернуть спонтанность и страсть в сексе с мужем

Безусловно, отношения — это не только секс, но и взаимоуважение, внимание друг к другу, быт, дети, совместные прогулки и отпуск, походы в гости, в кино. Но только в сексе мы раскрываемся друг перед другом полностью. И только секс, – регулярный, нескучный, откровенный, – укрепляет любовь. Но что делать, если секс стал однообразным и «по расписанию»? Специально для Passion сексолог рассказывает, как приучить мужа к спонтанности и романтике в сексе.
Анна Модерска,
секс-консультант и педагог, сотрудничает с немецким производителем игрушек для взрослых Fun Factory

Зачем нужна спонтанность в сексе

Рано или поздно влечение к своему половому партнеру может начать постепенно угасать. Хуже, когда вы осознаете, что вам становится скучно в постели. Эта ситуация сродни тому, как если бы вы постоянно ели одно и то же блюдо — отвращение наступит быстро.

Именно эксперимент, элемент игры, новизны, непредсказуемости, позволяет женщине включить все свои эмоции. Но и мужчине нужно всё то же самое, чтобы снова почувствовать себя охотником, мужественным, по-новому взглянуть на свою партнёршу.

Чем механизм женского возбуждения отличается мужского

На уровне физиологии каждый человек во время возбуждения подчиняется одним и тем же законам – всё начинается со зрительного рецептора. Даже если перед глазами нет объекта вожделения, достаточно изображений и образов, которые возникают в сознании. Они активируют части коры головного мозга, отвечающие за память, чувствительность, боль и удовольствие.

Но далее между мужчинами и женщинами начинаются различия в скорости реакций. Если мужчине для возбуждения требуется гораздо меньше времени, и фактически только зрительного образа, то женщинам надо не просто увидеть и вспыхнуть, но и понять, что именно она возбуждает мужчину.

Далее в дело вступает химия. У мужчин практически мгновенно происходит массивный выброс в кровь гормона тестостерона, в результате наступает эрекция. Несколько фрикций – и мужчина достигает пика.

Женщина проходит через несколько стадий во время возбуждения. В кровь поступает адреналин, учащается дыхание и давление, усиливается секреция половых органов, увеличивается объем молочных желез, набухают и уплотняются соски. С увеличением чувствительности наружных половых органов наступает напряжение мышц влагалища. Оно удлиняется и расширяется по направлению к матке, создавая для семенной жидкости место. Первые фрикции усиливают возбуждение. И чем больше растёт ощущение удовлетворения от полового акта, тем больше усиливается сексуальное возбуждение.

Мужчины и женщины «заводятся» по-разному: как с этим жить?

Разумеется, скорость возбуждения мужчины или женщины зависит от индивидуальных особенностей организма, настроения, самочувствия, желанности партнера и обстановки. Иногда бывает совсем невтерпеж.

Но давайте ещё раз вспомним, что женская возбудимость требует больше времени. Ей бывает недостаточно увидеть голое тело, услышать пару-тройку горячих фраз и тут же завестись. Женская возбудимость теснее связана с общей романтической обстановкой, с объектом вожделения и отождествлением себя с ним.

Женский оргазм гораздо больше зависит от того, что женщина думает и чувствует, чем от того, что делает мужчина.

Именно поэтому так важна прелюдия. Но это не только конкретные действия и слова мужчины. Для страсти важен постепенный накал, чтобы, наконец, забыть о времени и полностью насладиться прикосновением.

Прелюдия акцентирует наше внимание на важном элементе искусства любви – умении слышать и чувствовать друг друга.

Эротическое приключение не всегда должно выглядеть как движение по одной и той же колее, состоящей из самой прелюдии, проникновения, кульминации, а затем оргазма. Меняйте сценарий!

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