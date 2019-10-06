Как правильно рассказать партнеру о своих сексуальных фантазиях, чтобы не выглядеть глупо

Открытый разговор о сексе практически всегда ставит нас в уязвимую позицию, особенно если мы считаем свои сексуальные желания постыдными или в какой-то мере табу. Поэтому для многих женщин снять с себя одежду и заняться сексом гораздо проще, чем обнажить душу и рассказать о своих сексуальных фантазиях.

Одних беспокоит, что их мысли и желания не будут в точности совпадать с сексуальными предпочтениями партнера, другие боятся осуждения, но самым главным камнем преткновения на пути к сексуальной откровенности является страх быть отвергнутой. Поэтому многие женщины жертвуют своим сексуальным здоровьем и хранят свои фантазии глубоко внутри себя.

Однако, для поддержания гармоничных отношений, очень важно научиться открыто разговаривать о сексуальных фантазиях. Причем возможность высказаться должна быть как у вас, так и у вашего партнера. Конечно, это гораздо проще сказать, чем сделать.

Несколько простых шагов помогут вам прийти к откровенному разговору на интимную тему.

Сексуальные фантазии не делают вас фриком

Сами по себе сексуальные фантазии не являются чем-то грязным или непристойный или же индикатором ваших личных качеств или отношений с партнером. Они существует как бы сами по себе. Вот как объясняет этот феномен сертифицированный секс-терапевт Кимберли Атвуд: “Наш мозг является самой эрогенной зоной в организме. Секс вообще начинается с головы и нашего отношения к нему, что, конечно же, часто вовлекает фантазии. Даже самые смелые сексуальные фантазии совсем не говорят о том, что с вами что-то не так”.

На самом деле, совсем не обязательно, что сексуальные фантазии вообще что-то значат и несут в себе скрытую информацию о ваших персональных качествах. Даже если вы тайно желаете заняться любовью втроем или сексом в наручниках, это не делает вас полиаморным гиперсексуалом или податливым фриком.

Для ваших негласных желаний нет никаких ограничений, пока они у вас в голове.

Интересно, что сексологи ведут статистику самых популярных сексуальных фантазий, по результатом которой большинство желаний крутится вокруг БДСМ и интимной близости с лучшим другом или подругой своего партнера. Однако эти фантазии так и остаются фантазиями, и в реальной жизни люди не горят желанием во что бы то ни стало воплощать их в жизнь.