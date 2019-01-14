Как довести мужчину до ЗАГСА: 8 лайфхаков от Кейт Миддлтон

1. Правильно выбранная цель

Говорят, что Кейт Миддлтон повесила на стене своей спальни постер с принцем Уильямом, когда ей исполнилось 14 лет. И спустя несколько лет приняла решение не поступать в один из старейших университетов – Эдинбургский, а подала свои документы в Сент-Эндрюсский университет. В этом учебном заведении решил учиться Уильям. Именно поэтому в 2001 году количество абитуриентов этого одного из старейших университетов в Великобритании выросло в полтора раза, многие отпрыски благородных фамилий соревновались за поступление и возможность учиться на одном курсе с будущим королем Англии.

Комментарий психолога:

Если вы и вправду решили, что этот мужчина предназначен вам небесами, то просто будьте рядом с ним, познакомьтесь с его друзьями, узнайте о его увлечениях и интересах, по возможности, разделяйте их и ждите своего звездного часа.

2. Милая девочка из хорошей семьи

Ее родители, в прошлом авиадиспетчер и стюардесса, уйдя из профессии, организовали бизнес по проведению праздников и смогли сколотить неплохое состояние. Кейт училась в прекрасной школе и закончила известный колледж. Помимо этого, она всегда отличалась ровным и взвешенным жизнерадостным характером, занималась несколькими видами спорта, интересовалась фотографией. Но по меркам королевской семьи Кейт – простолюдинка, ее родители даже не обладали никаким наследным титулом.

Комментарий психолога:

Прежде чем завоевывать сердце желанного мужчины, в первую очередь, стоит обратить внимание на себя. И, если, внешность и родителей не выбирают, то образ жизни, образование и интересы мы формируем сами.