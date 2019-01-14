logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Как довести мужчину до ЗАГСА: 8 лайфхаков от Кейт Миддлтон

Все мы прекрасно помним строчку из песни «ВИАгры» и Верки Сердючки: «Если вам немного за тридцать, есть надежда выйти за принца». Надежда, конечно, есть, более того, вероятность 50:50, либо выйдете, либо нет. Но для каждой из нас есть свой личный «принц» — и он, как и отпрыск благородных кровей, может иногда тянуть годами с помолвкой или свадьбой. Как не отчаиваться и добиться своего, разбираем на примере Кейт Миддлтон.
Юлия Кроха,
семейный психолог психотерапевтического центра «Беркана»

1. Правильно выбранная цель

Говорят, что Кейт Миддлтон повесила на стене своей спальни постер с принцем Уильямом, когда ей исполнилось 14 лет. И спустя несколько лет приняла решение не поступать в один из старейших университетов – Эдинбургский, а подала свои документы в Сент-Эндрюсский университет. В этом учебном заведении решил учиться Уильям. Именно поэтому в 2001 году количество абитуриентов этого одного из старейших университетов в Великобритании выросло в полтора раза, многие отпрыски благородных фамилий соревновались за поступление и возможность учиться на одном курсе с будущим королем Англии.

Комментарий психолога:

Если вы и вправду решили, что этот мужчина предназначен вам небесами, то просто будьте рядом с ним, познакомьтесь с его друзьями, узнайте о его увлечениях и интересах, по возможности, разделяйте их и ждите своего звездного часа.

2. Милая девочка из хорошей семьи

Ее родители, в прошлом авиадиспетчер и стюардесса, уйдя из профессии, организовали бизнес по проведению праздников и смогли сколотить неплохое состояние. Кейт училась в прекрасной школе и закончила известный колледж. Помимо этого, она всегда отличалась ровным и взвешенным жизнерадостным характером, занималась несколькими видами спорта, интересовалась фотографией. Но по меркам королевской семьи Кейт – простолюдинка, ее родители даже не обладали никаким наследным титулом.

Комментарий психолога:

Прежде чем завоевывать сердце желанного мужчины, в первую очередь, стоит обратить внимание на себя. И, если, внешность и родителей не выбирают, то образ жизни, образование и интересы мы формируем сами.

3. Отсутствие компрометирующего прошлого

До знакомства с принцем Уильямом девятнадцатилетняя Кейт, конечно же, встречалась с молодыми людьми. Но не была замечена ни в каких скандалах, не было никаких компрометирующих фото, слухов и пикантных подробностей. Более того, со всеми «бывшими» Кейт смогла расстаться по-хорошему, оставаясь с ними друзьями, и даже пригласила двоих из них на свою свадебную церемонию. Ее бывшие поклонники ни один не повелся на щедрые предложения журналистов, и никто и никогда не комментировал свои отношения с ней.

Комментарий психолога:

Мы все прекрасно знаем пословицу о том, что мужчины гуляют с одними, а женятся на других. Извечная оппозиция «Мадонна vs шлюха» в случае женитьбы реализуется, конечно же, в роли Мадонны. Ни один из уважающих себя мужчин не допустит, чтобы матерью его детей была женщина с «пониженной социальной ответственностью».

4. Запоминающаяся первая встреча

Понятно, что скорее всего Уильям видел Кейт и раньше, но обратил на нее внимание именно в этот вечер. Был благотворительный показ мод, и Уильям сидел в первом ряду возле подиума. Когда Кейт вышла под свет софитов, все зрители ахнули: на ней было абсолютно прозрачное платье-трикотажная сетка, под которым было видно черное белье. Бог и генетика наградили умницу-Кейт невероятно привлекательной фигурой, и, как отмечают королевские биографы, с того вечера Уильям и Кейт стали парой неразлучников.

Комментарий психолога:

Если мы идем навстречу своей судьбе, то обязательно наступит такой момент, когда мы выступим в главной роли. Для этого совершенно необязательно надевать прозрачное платье или выносить мусор при полном макияже и на шпильках, но хорошее вечернее платье и пара элегантных лодочек должны быть в гардеробе каждой женщины. И для того, чтобы это рекомендовать, совершенно не обязательно быть психологом.

1 из 2

Предыдущая5. Знакомство с родителями
Arrows-right
5. Знакомство с родителями
Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Ну вот и все, разлетелись»: Максим Виторган поставил точку в разговорах об изменах жены
«Я похожа на сдобную, вкусную булочку»: располневшая Анита Цой отказывается худеть
69-летняя Алла Пугачева отметила Рождество с друзьями и в эффектных мини-шортах
Любовь Успенская показала неудачное фото певицы Жасмин и фигуристки Татьяны Навки
«Красивая, как мамочка»: певица Слава показала новые фото дочери в день ее 20-летия
Глория из «Дикого ангела» повзрослела и стала настоящей красавицей