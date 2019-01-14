Как довести мужчину до ЗАГСА: 8 лайфхаков от Кейт Миддлтон

1. Правильно выбранная цель
Говорят, что Кейт Миддлтон повесила на стене своей спальни постер с принцем Уильямом, когда ей исполнилось 14 лет. И спустя несколько лет приняла решение не поступать в один из старейших университетов – Эдинбургский, а подала свои документы в Сент-Эндрюсский университет. В этом учебном заведении решил учиться Уильям. Именно поэтому в 2001 году количество абитуриентов этого одного из старейших университетов в Великобритании выросло в полтора раза, многие отпрыски благородных фамилий соревновались за поступление и возможность учиться на одном курсе с будущим королем Англии.
Комментарий психолога:
Если вы и вправду решили, что этот мужчина предназначен вам небесами, то просто будьте рядом с ним, познакомьтесь с его друзьями, узнайте о его увлечениях и интересах, по возможности, разделяйте их и ждите своего звездного часа.
2. Милая девочка из хорошей семьи
Ее родители, в прошлом авиадиспетчер и стюардесса, уйдя из профессии, организовали бизнес по проведению праздников и смогли сколотить неплохое состояние. Кейт училась в прекрасной школе и закончила известный колледж. Помимо этого, она всегда отличалась ровным и взвешенным жизнерадостным характером, занималась несколькими видами спорта, интересовалась фотографией. Но по меркам королевской семьи Кейт – простолюдинка, ее родители даже не обладали никаким наследным титулом.
Комментарий психолога:
Прежде чем завоевывать сердце желанного мужчины, в первую очередь, стоит обратить внимание на себя. И, если, внешность и родителей не выбирают, то образ жизни, образование и интересы мы формируем сами.
3. Отсутствие компрометирующего прошлого
До знакомства с принцем Уильямом девятнадцатилетняя Кейт, конечно же, встречалась с молодыми людьми. Но не была замечена ни в каких скандалах, не было никаких компрометирующих фото, слухов и пикантных подробностей. Более того, со всеми «бывшими» Кейт смогла расстаться по-хорошему, оставаясь с ними друзьями, и даже пригласила двоих из них на свою свадебную церемонию. Ее бывшие поклонники ни один не повелся на щедрые предложения журналистов, и никто и никогда не комментировал свои отношения с ней.
Комментарий психолога:
Мы все прекрасно знаем пословицу о том, что мужчины гуляют с одними, а женятся на других. Извечная оппозиция «Мадонна vs шлюха» в случае женитьбы реализуется, конечно же, в роли Мадонны. Ни один из уважающих себя мужчин не допустит, чтобы матерью его детей была женщина с «пониженной социальной ответственностью».
4. Запоминающаяся первая встреча
Понятно, что скорее всего Уильям видел Кейт и раньше, но обратил на нее внимание именно в этот вечер. Был благотворительный показ мод, и Уильям сидел в первом ряду возле подиума. Когда Кейт вышла под свет софитов, все зрители ахнули: на ней было абсолютно прозрачное платье-трикотажная сетка, под которым было видно черное белье. Бог и генетика наградили умницу-Кейт невероятно привлекательной фигурой, и, как отмечают королевские биографы, с того вечера Уильям и Кейт стали парой неразлучников.
Комментарий психолога:
Если мы идем навстречу своей судьбе, то обязательно наступит такой момент, когда мы выступим в главной роли. Для этого совершенно необязательно надевать прозрачное платье или выносить мусор при полном макияже и на шпильках, но хорошее вечернее платье и пара элегантных лодочек должны быть в гардеробе каждой женщины. И для того, чтобы это рекомендовать, совершенно не обязательно быть психологом.