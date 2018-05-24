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Французская любовь и еще 10 секс-терминов с упоминанием стран и народов

Пожалуй, общеизвестны и общеприняты в этом смысле всего три термина: французский поцелуй, латинский любовник и греческая любовь. Остальные не на слуху (в основном потому, что реже практикуются) и не столь достоверны по национальному признаку. Но все же…

Начнем с первой троицы (вдруг вы и о ней еще не слышали).

Французский поцелуй

Все просто: это поцелуй с языком. Либо язык одного из партнеров глубоко проникает в рот другого, либо оба устраивают «языковую дуэль» в процессе поцелуя.

Латинский любовник

После фильма Кристины Коменчини, вышедшего в 2015 году, этим термином стали обозначать ловеласов и сердцеедов. Но до тех пор на протяжении ста лет примерно термин означал неутомимого мужчину, способного на долгий секс-марафон даже в групповом формате.

Греческая любовь

Так с библейских времен именуют анальный секс. Собственно, слово «грех» в русском языке образовано от слова «грек».

Французская любовь

Не путайте с французским поцелуем… Хотя это тоже своего рода поцелуй. В странах Средиземноморья сексом по-французски именуются оральные ласки. Причем взаимные. То есть секс в позе «69» будет считаться сексом по-французски. Последовательно сначала куни, а потом феллацио (или наоборот) — тоже. А вот если кто-то один старался, а кто-то другой просто расслабился и получал удовольствие, то это не секс по-французски, а просто минет.

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