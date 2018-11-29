Ожидание и реальность: почему фильмы для взрослых «не работают» в обычной жизни

Внешние данные актеров

Все участники таких фильмов, если мы, конечно, не рассматриваем ролики из реальной жизни, как будто специально прошли кастинг, в котором побеждают только люди с безукоризненными ухоженными телами и идеальной кожей без обвислости, растяжек и прыщей. У них всегда накачанные мужские торсы, рельефные мускулы; большая и не отвисшая женская грудь, а тело — мечта любой начинающей посетительницы фитнес-клубов. И, конечно, огромные мужские достоинства и просто эталонные женские интимные зоны. Все то, что слишком редко свойственно и нам самим, и любым другим людям, с которыми мы оказываемся в одной постели.

Но те, кого мы видим в подобных роликах — это действительно актеры, прошедшие строгие отборы по определенным параметрам. Их тела — это не только работа над собой, но и правильно поставленный свет, удачно выбранные ракурсы, работа интимных гримеров, постпродакшн и другие хитрости, которые показывают все в самом выгодном свете.

Мужские и женские органы

Внушительные мужские размеры в фильмах — скорее редкость, чем правило. Пенис длиннее 17 сантиметров имеют только пять мужчин из ста, а средний размер, по статистике, обычно не превышает 13–14 см.

Слишком большие размеры могут приводить к травматизации во время полового акта, о чем в фильмах, конечно, ни слова. Как и том, что актрисы нередко прибегают к интимной пластике, чтобы выглядеть максимально идеально.