Дойти до точки: как найти эрогенные зоны у разных знаков зодиака

Овен

Представители данного знака зодиака обожают спонтанный секс и предпочитают завершать бурную ссору исключительно перемирием с партнером в постели. Эрогенным зонами Овна считаются уши и голова, поэтому если вы хотите, чтобы ваш избранник растаял от ваших прикосновений, тогда нежно проведите по его волосам, прикоснитесь к мочкам ушей или аккуратно помассируйте затылочную часть головы.

Телец

Чувственные представители данного знака предпочитают не спешить, особенно в занятиях любовью. Они считают, что спешка убивает романтику и страсть, поэтому предлагают своему партнеру запастись терпением и как могут растягивают удовольствие. Если говорить о зонах, то тело Тельца – одна большая эротическая точка, которую можно нежно массировать, предварительно капнув на руки немного аромамасла. Ваш избранник это точно оценит, поверьте.

Близнецы

Представители данного знака зодиака обожают разнообразие и ненавидят скуку в постели. Первый признак того, что избранник скоро исчезнет из вашей жизни – секс для него стал скучным и рутинным. Что касается эрогенных зон, то эксперты советуют во время процесса как можно чаще прикасаться к его рукам и груди, а заодно эмоционально комментировать происходящее. Близнецы и сами не прочь поговорить, поэтому горячие комментарии заведут их еще больше.

Рак

Нежные и ранимые Раки предпочитают «ванильный» секс и долгие прелюдии. Они обожают прикасаться к обнаженной коже, но для начала предложит вам принять вместе с ним ванну, которую предварительно украсит лепестками роз и ароматическими свечами. Чтобы растопить сердце своего избранника, во время секса особое внимание уделите его груди и ушным раковинам – нежные поглаживания и легкий массаж ему точно понравится.