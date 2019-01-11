Дойти до точки: как найти эрогенные зоны у разных знаков зодиака

Овен
Представители данного знака зодиака обожают спонтанный секс и предпочитают завершать бурную ссору исключительно перемирием с партнером в постели. Эрогенным зонами Овна считаются уши и голова, поэтому если вы хотите, чтобы ваш избранник растаял от ваших прикосновений, тогда нежно проведите по его волосам, прикоснитесь к мочкам ушей или аккуратно помассируйте затылочную часть головы.
Телец
Чувственные представители данного знака предпочитают не спешить, особенно в занятиях любовью. Они считают, что спешка убивает романтику и страсть, поэтому предлагают своему партнеру запастись терпением и как могут растягивают удовольствие. Если говорить о зонах, то тело Тельца – одна большая эротическая точка, которую можно нежно массировать, предварительно капнув на руки немного аромамасла. Ваш избранник это точно оценит, поверьте.
Близнецы
Представители данного знака зодиака обожают разнообразие и ненавидят скуку в постели. Первый признак того, что избранник скоро исчезнет из вашей жизни – секс для него стал скучным и рутинным. Что касается эрогенных зон, то эксперты советуют во время процесса как можно чаще прикасаться к его рукам и груди, а заодно эмоционально комментировать происходящее. Близнецы и сами не прочь поговорить, поэтому горячие комментарии заведут их еще больше.
Рак
Нежные и ранимые Раки предпочитают «ванильный» секс и долгие прелюдии. Они обожают прикасаться к обнаженной коже, но для начала предложит вам принять вместе с ним ванну, которую предварительно украсит лепестками роз и ароматическими свечами. Чтобы растопить сердце своего избранника, во время секса особое внимание уделите его груди и ушным раковинам – нежные поглаживания и легкий массаж ему точно понравится.
Лев
Эти царственные особы предпочитают быть в центре внимания, в том числе и в постели. Они с удовольствием продемонстрируют вам, как (и где) его нужно ласкать, чтобы подарить неземное удовольствие. Сами они тоже не останутся в стороне и ответят вам такой же страстной взаимностью. Эрогенными зонами Львов считается зона, расположенная по обе стороны от позвоночного столба и нижняя губа. Например, можете сделать своему избраннику легкий массаж, проводя ладонями по его спине сверху вниз.
Дева
Представители данного знака практически никогда не теряют голову (даже в постели) и спокойно могут противостоять любому искушению. К занятиям любовью он будет подходить стратегически – заранее планируя, что, как и где он будет это делать. Чтобы ваш избранник получил настоящее удовольствие, во-первых, проследите, чтобы в спальне было кристально чисто, а во-вторых, во время процесса уделите внимание его коленям, локтям и области вокруг пупка. И не забывайте о поцелуях!
Весы
Аристократичным Весам подавай не просто красивый, а роскошный секс. Это означает то, что расслабиться и получить истинное удовольствие они могут лишь в изысканной обстановке, представляя, как в свое время предавались утехам царственные особы. Они обожают быть объектом соблазнения, поэтому с удовольствием отдадут инициативу в ваши руки. Эрогенной зоной представителей данного знака является область поясницы и все, что находится ниже - нежные поцелуи в живот и легкий массаж им точно придется по вкусу.
Скорпион
Представители данного знака мечтают, чтобы партнер научился понимать их без слов и предугадывать их сексуальные желания. Они и сами стараются воплотить все ваши фантазии в жизнь и с благодарностью воспримут ваши попытки ответить им тем же. Эрогенные зоны Скорпионов – ягодицы и бока, поэтому вам придется научиться экспериментировать в постели.
Стрелец
Представители данного знака зодиака ценят комфорт (в том числе и в сексе), но при этом не откажутся иногда от какой-нибудь экзотики. Они обожают, когда их балуют и своей эрогенной зоной считают область от бедер до колен. Им достаточно просто нежных прикосновений и ласк, чтобы растаять в ваших объятиях или позабыть обо всем на свете.
Козерог
Трудолюбивым Козерогам достаточно сложно переключиться с рабочих моментов на плотские утехи, поэтому вам действительно придется постараться, чтобы они получили удовольствие в постели. Звезды советуют набраться терпения и во время процесса особое внимание уделить коленям и коленным чашечкам – это и есть эрогенные зоны вашего избранника.
Водолей
Представители данного знака обожают импровизации и готовы заниматься любовью, вне зависимости от времени дня или локации. Вам стоит быть готовыми к тому, что у них бурная фантазия, которую они постараются осуществить вместе с вами. Чтобы ваш избранник окончательно потерял голову от вас, сделайте ему массаж стоп и не забывайте целовать его скулы.
Рыбы
Что касается представителей данного знака зодиака, то они мечтают о трепетной избраннице, обожающей долгие прелюдии. Они не очень любят проявлять инициативу, позволяя вам в прямом смысле слова руководить процессом. Чтобы ваш партнер «поплыл», сделайте ему массаж ног и добавьте побольше нежности в свои действия.
Текст: Юлия Кальницкая
Фото: shutterstock
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