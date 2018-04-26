Несколько лет назад маркетологи Fun Factory посчитали, сколько страпонов ими было продано в России. Цифра впечатлила: порядка 100 000 штук в год. При том, что, во-первых, страпоны из Бремена вряд ли могут соревноваться по дешевизне с подобными игрушками других производителей. А во-вторых, считается, что Россия ужасно консервативная страна, в которой мужской зад — это «священная корова», к которой никто не смеет прикоснуться.

Кому нужны страпоны

Ошибочным было бы предположение, что страпоны покупают в основном геи (которым в России лучше благоразумно помалкивать). Гомосексуальные мужчины как раз легко обходятся без дополнительных средств. Возможно, часть этих покупок совершалась лесбийскими парами. Однако они гораздо чаще приобретают дилдо и вибраторы, а также клиторальные стимуляторы (многим женским парам не нужен проникающий секс).

Одинокая женщина лучше потратится на дорогой вибратор для себя, чем на страпон за подобную сумму. Так что мы практически уверены в том, что подавляющее число этих игрушек было предназначено именно для гетеросексуальных пар. Эта версия подтвердилась, когда обнаружилось, что очень часто на российских сайтах знакомств мужчины ищут страпонессу, причем безо всякого БДСМ-контекста. И то же самое касается огромного количества объявлений от жриц любви, ставших массово предлагать российским мужчинам эту весьма недешевую услугу. То есть о гомосексуализме речи не идет. Смена ролей — это просто поиск другого опыта. Нам остается лишь догадываться о реальном числе российских мужчин, которые уже попробовали принимающий анальный секс или же готовы на этот эксперимент.