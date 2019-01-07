7 лучших психологических книг, которые должна прочитать каждая женщина

«Бегущая с волками. Женский архетип в мифах и сказаниях» Клариссы Пинколы Эстес
Эта книга про дикую и сильную женскую природу, которую невозможно обуздать ни историей, ни войной, культурой, ни горем, ни насилием. Если ваша душа плачет, то сейчас самое время прочитать эту книгу. Она лечит душевные раны так же прекрасно, как тайские мази справляются с телесными недугами. А еще она очень вдохновляющая и дающая силы к принятию своей женской сущности.
«Веретено Василисы» Екатерины Михайловой
Ее называют русской версией «Бегущей с волками», но думаю, что эту фразу использовали в анонсе книги, чтобы она лучше продавалась. Если «Бегущая с волками» — это психологическая ода женской природе на примере самых известных сказок, то «Веретено Василисы» больше похоже на культурологическое осмысление двадцатого века в жизни советских и российских женщин. Что не делает ее хуже, конечно же!
«Как дела? — Еще не родила!» Риммы Ефимкиной
Эта книга для тех, кто всеми силами стремится узнать радость материнства, но в силу физиологических или психологических причин не может этого сделать. «Как дела? Еще не родила» рекомендую прочитать всем клиенткам, которые рассматривают процедуру ЭКО в качестве одной из альтернатив наступления желанной беременности. На примере психодраматических сессий и историй своих клиенток Римма Павловна рассказывает о телесных симптомах и психических феноменах, формирующих бесплодие.
«Шоколад» Джоанн Харрис
По этому роману снят чудесный фильм с Жюльетт Бинош и Джонни Деппом, но сама книга гораздо более глубокая. Она про повседневную магию подлинной женственности, про терпимость и про умение творить и получать от этого удовольствие. Терпеть не могу метафору «вкусный текст», потому что она уже настолько набила оскомину, но эта книга действительно очень «вкусная», в ней много описаний еды и шоколада. Она прекрасно подойдет для чтения в любимой кондитерской, где в любой момент можно подойти к витрине и выбрать понравившееся пирожное или кусок торта. Маленький лайфхак: если вы читаете книгу дома, то позаботьтесь о том, чтобы под рукой было несколько видов шоколада. А для тех, кто не захочет расставаться с героинями книги, есть ее продолжение – «Леденцовые туфельки».
«Исцеление пяти травм» Лиз Бурбо
Хорошая книга для тех, кто не хочет углубляться в психологические дебри, но хочет понять, откуда торчат кроличьи ушки проблем в жизни. Написанная доступным языком, книга предлагает несколько диагностических критериев и техники по проработке травм. Эта книга – продолжение «Пяти травм, которые мешают быть самим собой», но она абсолютно самодостаточна и может читаться вне связи с предыдущей.
«Тайная опора. Привязанность в жизни ребенка» Людмилы Петрановской
Совершенно уникальная книга для родителей и взрослых детей, которая очень доступным языком объясняет теорию привязанности Боулби — одного из выдающихся психологов двадцатого века. Людмила Владимировна с легкостью показывает, как отношение к ребенку в первые годы его жизни откладывает отпечаток на всю дальнейшую судьбу, как из беспомощного и зависимого существа со временем вырастает главный герой собственной жизни.
«Дети взрослым не игрушка» Екатерины Мурашовой
Я очень люблю читать истории детского психолога Екатерины Мурашовой на «Снобе», поэтому обрадовалась появлению этой книги. В ней собраны сорок девять реальных клиентских историй из обширной практики одного из лучших специалистов по психологии развития в России. Истории очень теплые и трогательные и, как любые истории о детях, позволяют нам лучше понять себя и свои отношения с родителями.
Текст: Юлия Кроха
Фото: Voctock Photo
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