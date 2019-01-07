7 лучших психологических книг, которые должна прочитать каждая женщина

«Как дела? — Еще не родила!» Риммы Ефимкиной

Эта книга для тех, кто всеми силами стремится узнать радость материнства, но в силу физиологических или психологических причин не может этого сделать. «Как дела? Еще не родила» рекомендую прочитать всем клиенткам, которые рассматривают процедуру ЭКО в качестве одной из альтернатив наступления желанной беременности. На примере психодраматических сессий и историй своих клиенток Римма Павловна рассказывает о телесных симптомах и психических феноменах, формирующих бесплодие.

«Шоколад» Джоанн Харрис

По этому роману снят чудесный фильм с Жюльетт Бинош и Джонни Деппом, но сама книга гораздо более глубокая. Она про повседневную магию подлинной женственности, про терпимость и про умение творить и получать от этого удовольствие. Терпеть не могу метафору «вкусный текст», потому что она уже настолько набила оскомину, но эта книга действительно очень «вкусная», в ней много описаний еды и шоколада. Она прекрасно подойдет для чтения в любимой кондитерской, где в любой момент можно подойти к витрине и выбрать понравившееся пирожное или кусок торта. Маленький лайфхак: если вы читаете книгу дома, то позаботьтесь о том, чтобы под рукой было несколько видов шоколада. А для тех, кто не захочет расставаться с героинями книги, есть ее продолжение – «Леденцовые туфельки».