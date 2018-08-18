6 женских недостатков, которые на самом деле притягивают мужчин

Здоровый аппетит

Психологи утверждают, что в последнее время люди просто разучились получать удовольствие от самого процесса поглощения еды. И в первую очередь это, конечно же, касается женщин. Вместо того, чтобы наслаждаться процессом и вкусом блюд, дамы с маниакальным упорством высчитывают калории и переживают по поводу лишнего веса. Сексологи, кстати, с ними солидарны и обращают внимание на то, что ничто так не сближает партнеров, как совместное приготовление пищи (желательно под хорошее музыкальное сопровождение). Считается, что если дама знает толк в еде и отличается хорошим аппетитом, то она может получать удовольствие и от ласк своего партера. Мужчины это считывают на подсознательном уровне, поэтому перестаньте стесняться и позвольте себе насладиться любимыми продуктами.

Женственные формы

Легкая полнота вас действительно красит, а если не верите, то обратите внимание на то, каким взглядом мужчины смотрят на женщин с аппетитными формами. И даже если глянцевые журналы вам прочно навязывают модельные параметры, по признанию самих мужчин, встретиться с той же Анджелиной Джоли у себя дома они вряд ли хотели бы. Одно дело – видеть этих худосочных красавиц на экранах своих телевизорах или на красной ковровой дорожке и совсем другое - наблюдать за ними в повседневной жизни. Их предел мечтаний – подтянутая дама с сексуальными округлостями. Поэтому, если вы сокрушаетесь по поводу 3-5 лишних килограммов, лучше лишний раз вспомните, каких женщин выбирают самые красивые мужчины планеты (поверьте, там действительно есть, на что посмотреть).

Естественность