6 женских недостатков, которые на самом деле притягивают мужчин

Здоровый аппетит
Психологи утверждают, что в последнее время люди просто разучились получать удовольствие от самого процесса поглощения еды. И в первую очередь это, конечно же, касается женщин. Вместо того, чтобы наслаждаться процессом и вкусом блюд, дамы с маниакальным упорством высчитывают калории и переживают по поводу лишнего веса. Сексологи, кстати, с ними солидарны и обращают внимание на то, что ничто так не сближает партнеров, как совместное приготовление пищи (желательно под хорошее музыкальное сопровождение). Считается, что если дама знает толк в еде и отличается хорошим аппетитом, то она может получать удовольствие и от ласк своего партера. Мужчины это считывают на подсознательном уровне, поэтому перестаньте стесняться и позвольте себе насладиться любимыми продуктами.
Женственные формы
Легкая полнота вас действительно красит, а если не верите, то обратите внимание на то, каким взглядом мужчины смотрят на женщин с аппетитными формами. И даже если глянцевые журналы вам прочно навязывают модельные параметры, по признанию самих мужчин, встретиться с той же Анджелиной Джоли у себя дома они вряд ли хотели бы. Одно дело – видеть этих худосочных красавиц на экранах своих телевизорах или на красной ковровой дорожке и совсем другое - наблюдать за ними в повседневной жизни. Их предел мечтаний – подтянутая дама с сексуальными округлостями. Поэтому, если вы сокрушаетесь по поводу 3-5 лишних килограммов, лучше лишний раз вспомните, каких женщин выбирают самые красивые мужчины планеты (поверьте, там действительно есть, на что посмотреть).
Естественность
Хотите корчить рожицы, показывать язык или смеяться без умолку? Почему бы и нет! Будьте непосредственными. Мужчинам больше по душе именно такое проявление чувств, чем ваша жеманность или стремление быть той, кем вы на самом деле не являетесь. Поэтому откажитесь от нарочито яркого макияжа и вульгарных образов и покажите ему себя настоящую. Поверьте, что он это точно оценит.
Мимические морщинки
Не стоит бояться легких морщинок вокруг глаз и губ и вести с ними отчаянную борьбу. В глазах мужчин они выглядят не недостатком, а то, что вас красит и говорит о вашем веселом нраве. К тому же, как признаются сами представители сильного пола, они уже устали от однотипной внешности «как под копирку», которая создается руками пластических хирургов, и мечтают теперь о натуральности и естественности.
Прекрасное чувство юмора
А если быть точнее, то легкое отношение к жизни и умение обратить любую проблему в нечто несерьезное – станет вашим настоящим козырем в общении с мужчиной. А уж если вы будете смеяться над всеми его шутками и сами сможете продемонстрировать свое отменное чувство юмора, дурачиться и иногда совершать легкомысленные поступки, то можете смело считать, что точно покорили его сердце. Если вы не можете сразу выдать что-то неординарное, тогда для начала попробуйте вытащить своего избранника на ночную прогулку или даже возьмите билет на последний киносеанс. Только, чур, на «места для поцелуев» и с обязательным продолжением. Поверьте, мужчина это оценит и в ответ приготовит вам тоже что-нибудь интересное.
Легкая небрежность и неуклюжесть
Мы не говорим о том, что нужно превращаться в неряху со сколотым маникюром и выходить в свет в несуразных нарядах. Однако против легкой лохматости, отсутствия макияжа и мягких уютных вещей мужчины не возражают и считают их невероятно сексуальными. Они уверяют, что образ «домашней девушки» действует на них прямо магически и возбуждающе. Только не стоит доводить это до абсурда и превращаться в типичную домохозяйку в засаленном халате и маской на лице. То же самое касается вашего поведения. Понятно, что не все дамы обладают грациозностью и плавностью движений. И если вы считаете себя неуклюжей - не отчаивайтесь! Мужчины находят это вполне милым и забавным.
Текст: Юлия Кальницкая
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