6 секретов наложниц из сериала «Великолепный век», которые пригодятся и вам

1. Выделиться из общей массы

Главная героиня сериала, очаровательная Александра, или Хюррем, была одной из нескольких десятков, а то и сотен наложниц в гареме султана Сулеймана I Великолепного. Согласно историческим данным, в гареме могли одновременно проживать от 700 до 1200 женщин. Понятно, что не все они были любовницами султана, там жили и родственницы великого правителя, и многочисленная обслуга женского пола. Но все равно стоило сильно постараться, чтобы тебя заметили.

В фильме: при первой встрече главная героиня проявляет вопиющую непочтительность. Выкрикивает имя султана, обращает на себя внимание, а затем падает в обморок ему прямо на руки. В результате — длительный контакт глазами, по-особому произнесенное имя султана плюс телесный контакт. Хюррем использовала большинство каналов восприятия человека: визуальный, аудиальный, кинестетический, рискну предположить, что и обонятельный тоже — от нее приятно пахло масляными духами.

Почему это работает: в НЛП, нейролингвистическом программировании, этот метод называется якорение. Якорь — условный рефлекс, который возникает у нас при воздействии определенного стимула. Вспомните собаку Павлова: раздается звонок или зажигается лампочка — и у собаки выделяется слюна. Человек на уровне рефлексов не сильно отличается от животного. Когда мы смотрим на кого-то, кто заинтересовал нас, мы держим контакт глаз несколько дольше, нежели при обычном социальном взаимодействии. А если мы еще при этом касаемся его рукой или произносим его имя, учитывая нестандартную ситуацию, то нас запоминают.

2. Быть гибкой

Молодая девушка попадает в гарем. Дочь православного священника, которую угоняют в плен и потом продают в качестве рабыни. Ей пятнадцать лет, она попадает в страну и среду, которая в корне отличается от привычной ей. Последовательно теряя все: близких, свободу, веру, имя, — девушка не ломается, а, проявив чудеса адаптивности, со временем из рабыни становится главной женщиной Турции, матерью наследников престола.

В фильме: Александра говорит Сулейману о том, что хочет принять ислам. Сулейман одобряет это решение и дает ей новое имя — Хюррем, что в переводе с тюркского означает «цветущая, веселая, приятная». Вместе с именем девушка получает новую идентичность.

Почему это работает: если мы не зацикливаемся на прошлом, понимаем, что в какой-то момент привычные паттерны поведения уже не работают, а пробуем найти новые смыслы, ценности, отношения, вид деятельности, хобби, мы получаем гораздо больше бонусов и плюшек. Наше сознание очень боится перемен, ведь оно стремится к стабильности. Но любая стабильность со временем превращается в застой. Если мы смело смотрим в лицо нашим страхам, мы всегда получаем больше, чем теряем.

3. Рожать детей от любимых мужчин