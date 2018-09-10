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6 секретов наложниц из сериала «Великолепный век», которые пригодятся и вам

Турецкий сериал «Великолепный век» в свое время посмотрели несколько миллионов человек во всем мире: прекрасная игра актеров, изысканные костюмы, дорогие декорации и интерьеры, чарующая романтическая история, основанная на реальных исторических событиях середины XVI века, — все это не могло не привлечь к нему внимание. Клинический психолог Юлия Кроха рассуждает о том, чему можно научиться у наложниц из гарема великого султана Османской империи.
Юлия Кроха,
клинический психолог психотерапевтического центра «Беркана»

1. Выделиться из общей массы

Главная героиня сериала, очаровательная Александра, или Хюррем, была одной из нескольких десятков, а то и сотен наложниц в гареме султана Сулеймана I Великолепного. Согласно историческим данным, в гареме могли одновременно проживать от 700 до 1200 женщин. Понятно, что не все они были любовницами султана, там жили и родственницы великого правителя, и многочисленная обслуга женского пола. Но все равно стоило сильно постараться, чтобы тебя заметили.

В фильме: при первой встрече главная героиня проявляет вопиющую непочтительность. Выкрикивает имя султана, обращает на себя внимание, а затем падает в обморок ему прямо на руки. В результате — длительный контакт глазами, по-особому произнесенное имя султана плюс телесный контакт. Хюррем использовала большинство каналов восприятия человека: визуальный, аудиальный, кинестетический, рискну предположить, что и обонятельный тоже — от нее приятно пахло масляными духами.

Почему это работает: в НЛП, нейролингвистическом программировании, этот метод называется якорение. Якорь — условный рефлекс, который возникает у нас при воздействии определенного стимула. Вспомните собаку Павлова: раздается звонок или зажигается лампочка — и у собаки выделяется слюна. Человек на уровне рефлексов не сильно отличается от животного. Когда мы смотрим на кого-то, кто заинтересовал нас, мы держим контакт глаз несколько дольше, нежели при обычном социальном взаимодействии. А если мы еще при этом касаемся его рукой или произносим его имя, учитывая нестандартную ситуацию, то нас запоминают.

2. Быть гибкой

Молодая девушка попадает в гарем. Дочь православного священника, которую угоняют в плен и потом продают в качестве рабыни. Ей пятнадцать лет, она попадает в страну и среду, которая в корне отличается от привычной ей. Последовательно теряя все: близких, свободу, веру, имя, — девушка не ломается, а, проявив чудеса адаптивности, со временем из рабыни становится главной женщиной Турции, матерью наследников престола.

В фильме: Александра говорит Сулейману о том, что хочет принять ислам. Сулейман одобряет это решение и дает ей новое имя — Хюррем, что в переводе с тюркского означает «цветущая, веселая, приятная». Вместе с именем девушка получает новую идентичность.

Почему это работает: если мы не зацикливаемся на прошлом, понимаем, что в какой-то момент привычные паттерны поведения уже не работают, а пробуем найти новые смыслы, ценности, отношения, вид деятельности, хобби, мы получаем гораздо больше бонусов и плюшек. Наше сознание очень боится перемен, ведь оно стремится к стабильности. Но любая стабильность со временем превращается в застой. Если мы смело смотрим в лицо нашим страхам, мы всегда получаем больше, чем теряем.

3. Рожать детей от любимых мужчин

В фильме: Хюррем родила Сулейману шестерых детей.

Почему это работает: дети — это наша заявка на бессмертие. В современном мире папы играют все большую роль в воспитании подрастающего поколения. И даже если вы не живете вместе, то рожать имеет смысл от любимых. В ребенке со временем проявятся черты его отца, а если он был нелюбимым, то сложно не проецировать на маленького человека отношение к его папе.

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4. Постоянно развиваться
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