6 очевидных признаков того, что подруга «положила глаз» на вашего избранника

Она постоянно что-то улучшает в себе
Вряд ли кто-то станет спорить с тем утверждением, что увести чужого мужчину – это самое что ни на есть предательство. Дамы, которые способны на подобные поступки, обычно прекрасно выглядит снаружи и ведет себя так, словно она цент Вселенной. Но при этом такие особы весьма неуверенны в себе и страдают от множества комплексов (именно поэтому они регулярно что-то улучшают в своей внешности, будь то увеличение бюста или наращивание волос и ресниц). Им очень важно чужое одобрение, особенно если оно будет исходить из уст вашего избранника. Этим самым она докажет вам (и себе в том числе), что способна охмурить любого мужчину и наслаждаться его обществом ровно столько, пока ей не надоест. Обычно такие женщины очень быстро теряют интерес к объекту страсти и переключаются на новую «добычу». Правда, перед этим непременно посещают пластического хирурга/косметолога/визажиста-стилиста и в очередной раз что-то «перекраивают» по своему вкусу.
Она подолгу смотрит на вашего избранника, а поймав ваш взгляд, быстро отводит глаза
Это, пожалуй, самый красноречивый признак, явно указывающий на то, что ваша подруга заинтересовалась вашим партнером. Она оценивающе смотрит на вашего мужчину, но не потому, что сомневается в своих силах или раздумывает, стоит ли переходить вам дорогу, а для того, чтобы оценить, что именно сможет зацепить вашего мужчину, чтобы он как можно быстрее переключил свое внимание на нее. Поэтому не полагайтесь слепо на ее уверения, что все хорошо и она никогда не предаст дружбу (обычно, как раз, все происходит с точностью до наоборот), а сразу же предпринимайте какие-либо шаги, если вдруг увидели подобное проявление интереса в отношении вашего благоверного. Психологи напоминают, что свою любовь и свои чувство необходимо оберегать и ни за что не сдаваться раньше времени.
Она практически не пользуется мимикой и не жестикулирует
Эксперты отмечают, что обычно женщины, способные увести мужчину из семьи (или из отношений), весьма скупы на эмоции. Они улыбаются сквозь зубы, не позволяют себе лишнюю мимику и даже во время самого жаркого спора остаются невозмутимыми, как скала. Это, кстати, свидетельствует не о том, что они спокойны и способны держать себя в руках, что бы ни случилось, а указывает на глубокую психологическую травму, который делает все, чтобы скрыть внутреннюю боль. В том числе, и отбивает чужих мужчин, если вдруг в юности ей нанесли какую-то обиду или постоянно твердили, что она недостаточно симпатична и не будет пользоваться успехом у представителей сильного пола. В итоге такая особа решила отомстить сразу всем, доказав, что она может заполучить абсолютно любого кавалера, даже если ей для этого придется испортить отношения с подругой.
Она отчаянно флиртует, называя это «дружеским общением»
Иногда достаточно просто понаблюдать за поведением своего благоверного и подруги, чтобы понять, что «что-то тут не чисто». Нет, если это и правда проявление исключительно дружеских чувств, тогда вы, конечно, можете не переживать за свои отношения. Но, по мнению экспертов, зачастую именно дружба становится основой крепкого союза, поэтому, кто знает, когда именно между двумя вашими близкими людьми пробежит искра (а она пробежит точно, не сомневайтесь). Поэтому просто будьте начеку и пресекайте любые вольности со стороны вашей подруги (а заодно напомните ей, что не потерпите такого отношения, какой бы смысл она в него не вкладывала).
Она интересуется мельчайшими подробностями ваших отношений
И это вовсе не для того, чтобы вам посочувствовать или предложить какую-то реальную помощь. Таким образом ваша подруга пытается выведать как можно больше информации, чтобы при случае воспользоваться ею по своему назначению, а заодно понимать, какие ошибки ей не стоит совершать при общении с вашим избранником. Совет на самом деле тут очень простой: постарайтесь не обсуждать с ней свою личную жизнь или отделывайтесь общими фразами, что все хорошо, а со сложностями вы справитесь самостоятельно. И запомните, что в большинстве случаев за советом лучше обратиться к эксперту и получить действительно квалифицированную помощь, чем собственноручно подтолкнуть своего партнера в объятия другой, пусть даже вашей подруги. Ведь, к сожалению, в большинстве случаев именно так все и происходит.
Она рассказывает вашему избраннику о ваших проколах и секретах
Вместо того, чтобы встать на вашу сторону и бережно хранить информацию, которую вы случайно (или намеренно) ей рассказали, подруга начинает развивать бурную деятельность. Она совершенно искренне считает, что мужчина должен знать всю подноготную о своей благоверной и начинает рассказывать ему все, в том числе и то, что не было для него предназначено. При этом она каждый раз раз слезно просит у вас прощение за то, что случайно сболтнула лишнего, но все равно не оставляет свои попытки «открыть глаза» вашему партнеру. Психологи утверждают, что раскаянию подруги грош цена в данном случае. Она таким образом пытается выставить вас в самом неприглядном свете перед мужчиной и показать, что уж она никогда бы не позволила себе нечто подобное. И если вы оперативно не отреагируете на такую провокацию, то очень скоро потеряете и подругу, и своего кавалера.
Текст: Юлия Кальницкая
Фото: shutterstock
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!