6 очевидных признаков того, что подруга «положила глаз» на вашего избранника

Она постоянно что-то улучшает в себе

Вряд ли кто-то станет спорить с тем утверждением, что увести чужого мужчину – это самое что ни на есть предательство. Дамы, которые способны на подобные поступки, обычно прекрасно выглядит снаружи и ведет себя так, словно она цент Вселенной. Но при этом такие особы весьма неуверенны в себе и страдают от множества комплексов (именно поэтому они регулярно что-то улучшают в своей внешности, будь то увеличение бюста или наращивание волос и ресниц). Им очень важно чужое одобрение, особенно если оно будет исходить из уст вашего избранника. Этим самым она докажет вам (и себе в том числе), что способна охмурить любого мужчину и наслаждаться его обществом ровно столько, пока ей не надоест. Обычно такие женщины очень быстро теряют интерес к объекту страсти и переключаются на новую «добычу». Правда, перед этим непременно посещают пластического хирурга/косметолога/визажиста-стилиста и в очередной раз что-то «перекраивают» по своему вкусу.

Она подолгу смотрит на вашего избранника, а поймав ваш взгляд, быстро отводит глаза

Это, пожалуй, самый красноречивый признак, явно указывающий на то, что ваша подруга заинтересовалась вашим партнером. Она оценивающе смотрит на вашего мужчину, но не потому, что сомневается в своих силах или раздумывает, стоит ли переходить вам дорогу, а для того, чтобы оценить, что именно сможет зацепить вашего мужчину, чтобы он как можно быстрее переключил свое внимание на нее. Поэтому не полагайтесь слепо на ее уверения, что все хорошо и она никогда не предаст дружбу (обычно, как раз, все происходит с точностью до наоборот), а сразу же предпринимайте какие-либо шаги, если вдруг увидели подобное проявление интереса в отношении вашего благоверного. Психологи напоминают, что свою любовь и свои чувство необходимо оберегать и ни за что не сдаваться раньше времени.