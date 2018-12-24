5 золотых правил, которые пригодятся вам в браке с иностранцем

1. Вступать в отношения с широко открытыми глазами.

Любовь – прекрасное чувство, но удачный брак строится не в мире эмоций, а, прежде всего, в голове. Человек, с которым вы переписываетесь в интернете, может представиться кем угодно, но при этом, кто он на самом деле? Узнать друг друга получше, не бросаться в омут с головой – вот те важные советы, которые можно дать влюбленной и решившей во что бы то ни стало переехать на ПМЖ в другую страну женщине. Обязательно съездить, причем неоднократно, к жениху в гости, активно приглашать его сюда. Вы должны четко понимать, что это за человек, прежде чем решиться связать с ним свою судьбу.

Для примера можно привести историю про девушку, которая вышла замуж за жителя одной из скандинавских стран. Когда ее мечты о красивой жизни наконец начали сбываться, и она прилетела на свою новую родину с мужем, внезапно оказалось, что он не принц и живет не в замке. Он фермер и семья у него крестьянская, и привез он молодую жену в дом к своим родителям, которые не увидели в ней принцессы, а дали в руки лопату и сказали что-то вроде: «иди почисть свинарник». Девушка была в шоке – мир розовых единорогов оказался совсем не таким. Спустя какое-то время она, конечно, благополучно сбежала от скандинавских фермеров и вернулась в Россию искать свое счастье.

2. Помнить о различиях в менталитете.