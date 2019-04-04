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5 типов мужчин, от которых вам лучше держаться подальше

Весна – самое романтичное время года. И если мы одиноки и хотим отношений, то это время не стоит терять даром. Понятно, что к 30-40 годам у нас уже есть определенный жизненный опыт и мы, буквально, на первой-второй встрече можем сказать, подходит ли этот мужчина для отношений или не для него «наша сакура зацвела». Семейный психолог психотерапевтического центра «Беркана» Юлия Кроха специально для Passion.ru собрала пять самых распространенных типов мужчин, от которых нужно бежать без оглядки, даже если это чревато сломанными каблуками.
Юлия Кроха,
семейный психолог психотерапевтического центра «Беркана»

Зависимые мужчины

Или попросту алкоголики, наркоманы, игроманы, в том числе «танкисты», делающие он-лайн ставки на спорт, стритрейсеры, подсевшие на скорость и адреналин, сексоголики или коллекционеры женщин, зависимые от телефонов и гаджетов, зависимые от кредитов, мужчины, подсевшие на тренинги личностного роста, сектанты и т.д. Кстати, трудоголики, несмотря на то, что это единственная социально одобряемая зависимость, тоже входят в пул мужчин, которые не подходят для отношений. Если про алкоголиков, наркоманов или игроманов вроде бы все понятно, то почему нельзя строить отношения с другими видами зависимых? По одной простой причине: у них уже есть одна, но пламенная страсть, и эта страсть – не вы. Точнее даже не так, их страсть – избегание близости, они ее боятся. И как только вступают в более-менее близкие отношения, у них начинает зашкаливать тревога. Единственный способ снять напряжение — с головой уйти в зависимость.

Пример: Сантехник дядя Вася из ЖЭКа или Хэнк Муди из «Калифорникейшн».

Как распознать? Скорее всего, мужчина сам так или иначе расскажет о своей страсти-зависимости.

Чем опасны? Созависимыми отношениями и желанием спасти мужчину. Отношения с ними, конечно же, ураган чувств, и адреналово-кортизонные качели, но эти качели рано или поздно разрушат вашу жизнь.

Фото: Globallook

Инфантильные мужчины

Невыросшие дети, вечные Карлсоны, мужчины в самом расцвете сил, жизнерадостные и не очень. Правда заключается в том, что это дети, повзрослевшие слишком рано. На каком-то этапе их детства-отрочества произошла фиксация на травмирующих факторах и дальше они как будто бы не развиваются. В своем детстве они спасали разваливающийся брак своих родителей, несли ответственность за явно неприспособленную к жизни маму, привыкли быть жилеткой для родителей, «контейнировать» или выдерживать их тяжелые переживания либо у них вообще не было семьи. К этому же типу относятся так нелюбимые многими женщинами «маменькины сынки», которые, не посоветовавшись с мамой, не могут принять ни одного решения.

Пример: Уже упоминаемый Карлсон, Питер Пэн или Обломов.

Как распознать? Отсутствие значимых достижений в жизни или слишком крепкая эмоциональная связь с мамой.

Чем опасны? Они никогда не берут на себя ответственность ни за отношения, ни за семью.

Фото: Globallook

Психопаты

Пожалуй, наиболее опасный тип мужчин из нашей подборки. Насильники, эмоциональные и физические, садисты, контролеры, ревнивцы, патологические лгуны и прочие малоприятные типы. Вероятность встретить психопата достаточна низкая, но и на старуху иногда бывает проруха.

Пример: Ганнибал Лектер из «Молчания ягнят».

Как распознать? Основная проблема общения с психопатами заключается в том, что их сложно распознать. Они могут казаться чуткими, заботливыми, нежными, любящими, но проблема в том, что они почти не испытывают чувств – любви, вины, сопереживания, им чужда эмпатия. Говорят, что, если зевнуть при психопате, он не зевнет в ответ. Второй способ распознать психопата — косвенный: если один из ваших родителей был психопатом, с большой долей вероятности вы его встретите.

Чем опасны? Физическим и психологическим насилием, финансовыми потерями, искалеченными жизнями и долгим процессом восстановления.

Фото: Vostock Photo/Shutterstock

Нарциссы

Это невероятно красивые, обаятельные, интеллигентные, зачастую очень чуткие мужчины. Они красиво ухаживают, говорят нужные слова в нужное время в нужной обстановке, но есть одно маленькое «но»: рано или поздно приходит расплата. Она заключается в игре в одни ворота. Нарцисс внутри пуст и ему нужно постоянное подтверждение его грандиозности. Вас не будут воспринимать как личность со своим уникальным внутренним миром, вам будет отведена функция зеркала. Есть еще один подвид, наиболее опасный – так называемые перверзные нарциссы, которых относят к психопатам. С ними можно познакомиться, прочитав книгу Тани Танк «Бойся, я с тобой».

Пример: Лорд Фаркуад из «Шрека».

Как распознать? Истинный нарцисс – всегда идеален: у него изумительная прическа, волосок к волоску, о стрелки на его брюках можно порезаться, а в начищенную обувь можно глядеться как в зеркало даже в весенне-осеннюю распутицу. Рядом с ним рано или поздно вы почувствуете свою несостоятельность, которую он будет поддерживать всеми доступными способами.

Чем опасны? Разрушением самооценки.

Фото: Vostock Photo/Shutterstock

Чужие мужья

Уж сколько раз твердили миру, что чужие мужья – табу. Но нет-нет, да и происходят проколы. Симпатичный коллега, подвозящий с работы домой, сосед по подъезду, помогающий дотащить покупки до двери, муж сестры или подруги. Все эти мужчины – такие знакомые, проверенные временем и кажущиеся абсолютно безопасными.

Пример: вы сами их прекрасно знаете.

Как распознать? Не всегда, но по кольцу на безымянном пальце правой руки.

Чем опасны? Потерей времени.

Текст: Юлия Кроха

Фото: Vostock Photo, Globallook

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