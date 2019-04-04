5 типов мужчин, от которых вам лучше держаться подальше

Зависимые мужчины
Или попросту алкоголики, наркоманы, игроманы, в том числе «танкисты», делающие он-лайн ставки на спорт, стритрейсеры, подсевшие на скорость и адреналин, сексоголики или коллекционеры женщин, зависимые от телефонов и гаджетов, зависимые от кредитов, мужчины, подсевшие на тренинги личностного роста, сектанты и т.д. Кстати, трудоголики, несмотря на то, что это единственная социально одобряемая зависимость, тоже входят в пул мужчин, которые не подходят для отношений. Если про алкоголиков, наркоманов или игроманов вроде бы все понятно, то почему нельзя строить отношения с другими видами зависимых? По одной простой причине: у них уже есть одна, но пламенная страсть, и эта страсть – не вы. Точнее даже не так, их страсть – избегание близости, они ее боятся. И как только вступают в более-менее близкие отношения, у них начинает зашкаливать тревога. Единственный способ снять напряжение — с головой уйти в зависимость.
Пример: Сантехник дядя Вася из ЖЭКа или Хэнк Муди из «Калифорникейшн».
Как распознать? Скорее всего, мужчина сам так или иначе расскажет о своей страсти-зависимости.
Чем опасны? Созависимыми отношениями и желанием спасти мужчину. Отношения с ними, конечно же, ураган чувств, и адреналово-кортизонные качели, но эти качели рано или поздно разрушат вашу жизнь.
Фото: Globallook
Инфантильные мужчины
Невыросшие дети, вечные Карлсоны, мужчины в самом расцвете сил, жизнерадостные и не очень. Правда заключается в том, что это дети, повзрослевшие слишком рано. На каком-то этапе их детства-отрочества произошла фиксация на травмирующих факторах и дальше они как будто бы не развиваются. В своем детстве они спасали разваливающийся брак своих родителей, несли ответственность за явно неприспособленную к жизни маму, привыкли быть жилеткой для родителей, «контейнировать» или выдерживать их тяжелые переживания либо у них вообще не было семьи. К этому же типу относятся так нелюбимые многими женщинами «маменькины сынки», которые, не посоветовавшись с мамой, не могут принять ни одного решения.
Пример: Уже упоминаемый Карлсон, Питер Пэн или Обломов.
Как распознать? Отсутствие значимых достижений в жизни или слишком крепкая эмоциональная связь с мамой.
Чем опасны? Они никогда не берут на себя ответственность ни за отношения, ни за семью.
Фото: Globallook
Психопаты
Пожалуй, наиболее опасный тип мужчин из нашей подборки. Насильники, эмоциональные и физические, садисты, контролеры, ревнивцы, патологические лгуны и прочие малоприятные типы. Вероятность встретить психопата достаточна низкая, но и на старуху иногда бывает проруха.
Пример: Ганнибал Лектер из «Молчания ягнят».
Как распознать? Основная проблема общения с психопатами заключается в том, что их сложно распознать. Они могут казаться чуткими, заботливыми, нежными, любящими, но проблема в том, что они почти не испытывают чувств – любви, вины, сопереживания, им чужда эмпатия. Говорят, что, если зевнуть при психопате, он не зевнет в ответ. Второй способ распознать психопата — косвенный: если один из ваших родителей был психопатом, с большой долей вероятности вы его встретите.
Чем опасны? Физическим и психологическим насилием, финансовыми потерями, искалеченными жизнями и долгим процессом восстановления.
Фото: Vostock Photo/Shutterstock
Нарциссы
Это невероятно красивые, обаятельные, интеллигентные, зачастую очень чуткие мужчины. Они красиво ухаживают, говорят нужные слова в нужное время в нужной обстановке, но есть одно маленькое «но»: рано или поздно приходит расплата. Она заключается в игре в одни ворота. Нарцисс внутри пуст и ему нужно постоянное подтверждение его грандиозности. Вас не будут воспринимать как личность со своим уникальным внутренним миром, вам будет отведена функция зеркала. Есть еще один подвид, наиболее опасный – так называемые перверзные нарциссы, которых относят к психопатам. С ними можно познакомиться, прочитав книгу Тани Танк «Бойся, я с тобой».
Пример: Лорд Фаркуад из «Шрека».
Как распознать? Истинный нарцисс – всегда идеален: у него изумительная прическа, волосок к волоску, о стрелки на его брюках можно порезаться, а в начищенную обувь можно глядеться как в зеркало даже в весенне-осеннюю распутицу. Рядом с ним рано или поздно вы почувствуете свою несостоятельность, которую он будет поддерживать всеми доступными способами.
Чем опасны? Разрушением самооценки.
Фото: Vostock Photo/Shutterstock
Чужие мужья
Уж сколько раз твердили миру, что чужие мужья – табу. Но нет-нет, да и происходят проколы. Симпатичный коллега, подвозящий с работы домой, сосед по подъезду, помогающий дотащить покупки до двери, муж сестры или подруги. Все эти мужчины – такие знакомые, проверенные временем и кажущиеся абсолютно безопасными.
Пример: вы сами их прекрасно знаете.
Как распознать? Не всегда, но по кольцу на безымянном пальце правой руки.
Чем опасны? Потерей времени.
Текст: Юлия Кроха
Фото: Vostock Photo, Globallook
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!