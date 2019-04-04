5 типов мужчин, от которых вам лучше держаться подальше

Зависимые мужчины

Или попросту алкоголики, наркоманы, игроманы, в том числе «танкисты», делающие он-лайн ставки на спорт, стритрейсеры, подсевшие на скорость и адреналин, сексоголики или коллекционеры женщин, зависимые от телефонов и гаджетов, зависимые от кредитов, мужчины, подсевшие на тренинги личностного роста, сектанты и т.д. Кстати, трудоголики, несмотря на то, что это единственная социально одобряемая зависимость, тоже входят в пул мужчин, которые не подходят для отношений. Если про алкоголиков, наркоманов или игроманов вроде бы все понятно, то почему нельзя строить отношения с другими видами зависимых? По одной простой причине: у них уже есть одна, но пламенная страсть, и эта страсть – не вы. Точнее даже не так, их страсть – избегание близости, они ее боятся. И как только вступают в более-менее близкие отношения, у них начинает зашкаливать тревога. Единственный способ снять напряжение — с головой уйти в зависимость.

Пример: Сантехник дядя Вася из ЖЭКа или Хэнк Муди из «Калифорникейшн».

Как распознать? Скорее всего, мужчина сам так или иначе расскажет о своей страсти-зависимости.

Чем опасны? Созависимыми отношениями и желанием спасти мужчину. Отношения с ними, конечно же, ураган чувств, и адреналово-кортизонные качели, но эти качели рано или поздно разрушат вашу жизнь.