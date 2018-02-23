Семейная гармония держится на общеизвестных факторах: умении доверять, способности прощать и желании идти к общей цели. Я бы добавила еще один немаловажный элемент — совместное времяпрепровождение. Неважно, чем будут заниматься супруги вместе — гулять по ночным улицам или кататься на лыжах. Главное — эти воспоминания будут дарить тепло и радовать душу на протяжении всей жизни.

Удивляйте друг друга

Сюрпризы тоже никто не отменял. Удивлять друг друга можно чем-то глобальным вроде неожиданной покупки билетов на курорт, а можно чем-то простым вроде букета ромашек на подушке, записки в кармане пиджака или селфи, когда он на собрании. Все зависит от вашей фантазии. Но что бы вы ни сделали, партнер в любом случае будет знать, что с вами не соскучишься.

Поделите обязанности

Помните шутку: «Ничто так не сближает семейную пару, как поклейка обоев»? В ней есть доля правды. Совместный быт, который так угнетает окрыленных романтиков, тоже может быть приятным, если выполнять задания вместе. Вы моете посуду, а он вытирает. Вы подметаете, а он пылесосит. Не забудьте включить ритмичный саундтрек! Плюсов в таком разделении обязанностей масса. Во-первых, вы больше не будете думать, что все делаете одна. Во-вторых, совместные прогулки и театры — на это, конечно, все способны, а вот тряпкой поработать сможет только «тот самый». А в-третьих, посмотрите вокруг — чистота! Некогда скучать и ссориться тем парам, которые, несмотря на разные характеры и привычки, стремятся всегда идти друг другу навстречу. Это и значит жить в гармонии с любимым.