5 проблем в сексе, в которых женщина точно не виновата

Преждевременная эякуляция

Только начал – сразу кончил. Или даже не успел начать. В основе этого конфуза могут лежать как физиологические, так и психоэмоциональные факторы. Если секс нерегулярный, с большими периодами простоя и ожидания, то при первой же возможности тело может среагировать бурным всплеском. Если бы вы жили вместе, то вероятность такого исхода была бы мала. А вот если вы лишь иногда встречаетесь, найдя пару часов между планерками, авралами, тренировками, стажировками и другими важными делами, то женщина, даже очень искусная в сексе, вряд ли может исправить ситуацию. Мужчина может, но для этого ему надо работать – как над собственным телом, так и над графиком встреч. Эякуляцию может ускорить и неудачно выбранная поза. При ускоренной эякуляции к таковым относятся те, где доминирует мужчина. Психоэмоциональный фактор преждевременной эякуляции обычно связан со стрессом, депрессией, страхом сексуальных неудач... Эти проблемы мужчине лучше решать с психологом или сексологом.

Нет оргазма у мужчины

Мужчины любят демонстрировать такой трюк – сдерживать приближающийся оргазм, используя различные техники. Кто-то когда-то им рассказал, что крутыми мачо считаются лишь марафонцы, способные совершать фрикции по три часа подряд. Что женщине в том никакой радости, мужчину не особенно волнует: главное, выносливость свою продемонстрировать. А вот остаться после такого марафона без награды – это уже обидно! Но закономерно. Он слишком долго сдерживался, пока запал не иссяк. Хорошая дыхалка не гарантирует постоянного возбуждения. А нет возбуждения – нет разрядки.

Тут, видимо, надо объяснить мужчине, что чем старательней ласкаешь женщину до начала полового акта, тем меньше фрикций потом придется совершить до достижения обоюдного удовольствия. А следовательно, чем демонстрировать «техники удержания», лучше бы уделить больше внимания предварительным ласкам.