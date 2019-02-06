5 проблем в сексе, в которых женщина точно не виновата

Преждевременная эякуляция
Только начал – сразу кончил. Или даже не успел начать. В основе этого конфуза могут лежать как физиологические, так и психоэмоциональные факторы. Если секс нерегулярный, с большими периодами простоя и ожидания, то при первой же возможности тело может среагировать бурным всплеском. Если бы вы жили вместе, то вероятность такого исхода была бы мала. А вот если вы лишь иногда встречаетесь, найдя пару часов между планерками, авралами, тренировками, стажировками и другими важными делами, то женщина, даже очень искусная в сексе, вряд ли может исправить ситуацию. Мужчина может, но для этого ему надо работать – как над собственным телом, так и над графиком встреч. Эякуляцию может ускорить и неудачно выбранная поза. При ускоренной эякуляции к таковым относятся те, где доминирует мужчина. Психоэмоциональный фактор преждевременной эякуляции обычно связан со стрессом, депрессией, страхом сексуальных неудач... Эти проблемы мужчине лучше решать с психологом или сексологом.
Нет оргазма у мужчины
Мужчины любят демонстрировать такой трюк – сдерживать приближающийся оргазм, используя различные техники. Кто-то когда-то им рассказал, что крутыми мачо считаются лишь марафонцы, способные совершать фрикции по три часа подряд. Что женщине в том никакой радости, мужчину не особенно волнует: главное, выносливость свою продемонстрировать. А вот остаться после такого марафона без награды – это уже обидно! Но закономерно. Он слишком долго сдерживался, пока запал не иссяк. Хорошая дыхалка не гарантирует постоянного возбуждения. А нет возбуждения – нет разрядки.
Тут, видимо, надо объяснить мужчине, что чем старательней ласкаешь женщину до начала полового акта, тем меньше фрикций потом придется совершить до достижения обоюдного удовольствия. А следовательно, чем демонстрировать «техники удержания», лучше бы уделить больше внимания предварительным ласкам.
Нет оргазма у вас
Сложности с оргазмом возникают у большинства современных женщин. Об этом не принято (неполиткорректно) говорить, но женский оргазм природой не предусмотрен: в нем нет эволюционного смысла, от него не зависит вероятность зачатия. Женский оргазм – явление чисто человеческое, цивилизационное, обусловленное рационально и эмоционально. Даже при грамотной стимуляции клитора женщина не получит разрядки, если эмоционально не настроится на нее.
А как настроишься, если на тебе много домашних забот, заболели дети, обругал начальник? Чтобы выветрить посторонние мысли из головы, нужна качественная прелюдия. А еще – готовность мужчины разделить с вами бытовые хлопоты и заботу о детях. Вот если вы успеете прочувствовать, что ваш муж вас любит, готов заботиться, защищать и ласкать – тогда сможете настроиться на секс и получить оргазм. В этом деле очень многое зависит от мужчины!
Вы боитесь анального секса
90% женщин одна только мысль об анальном сексе внушает страх. Для них анальный секс — боль. И за это вы точно не должны извиняться! Пусть мужчина старается и не на словах убеждает вас в том, что эта разновидность секса может быть приятной. Спонтанного анального секса не бывает. К нему надо готовиться. Мужчины должны помнить, что перед этим ответственным мероприятием требуется хорошая прелюдия и качественный продуманный массаж анального сфинктера. Мужчина же должен изучить теорию и усвоить, что фрикции в анальном сексе сильно отличаются от классических генитальных. Вебинары и тренинги ему в помощь! Вот научится убеждать делом — тогда и попробуете.
Вам нужно больше (или меньше) секса, чем партнеру
Сексуальный аппетит зависит у людей от половой конституции, которая закладывается на генетическом уровне. Половая конституция бывает сильная, средняя, слабая. Обычно сложностей не возникает, когда встречаются партнеры с одинаковой конституцией или даже с расхождением в одну ступень (сильная-средняя, средняя-слабая). Сложно тем парам, где у одного из партнеров сильная потребность в сексе, а у другого – слабая. Одному хочется секса по утрам и вечерам, другому – по субботам, и то не каждую неделю. В результате одному кажется, что его вечно обделяют, другому, что его вечно принуждают. И тут никто не виноват: это природа, и ее не исправишь.
Однако бывает, что партнер с низкой половой конституцией становится манипулятором: не нуждаясь в сексе, он предоставляет «доступ к своему телу» в качестве награды за хорошее поведение, за подарки, за послушание – в результате второй всегда вынужден упрашивать, извиняться и чувствовать себя виноватым и наказанным. Но это работает лишь до того момента, пока партнер с сильной конституцией не находит другой источник удовольствия.
Текст: Алла Деларье
Фото: Vostock Photo
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