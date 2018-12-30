logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

5 причин сказать «нет» сексу на первом свидании, даже в новогоднюю ночь

У наших бабушек и прабабушек было железное правило – не целоваться на первом свидании. Времена меняются, сумасшедший ритм жизни и появление Tinder’a диктуют новые правила — теперь даже сексом на первой встрече уже никого не удивишь. Но как семейный психолог могу сказать только одно – секс на первом свидании, даже если это и Новогодняя ночь – не самое лучшее решение.
Юлия Кроха,
семейный психолог психотерапевтического центра «Беркана»

1. Чуть больше алкоголя, чем нужно

Нам кажется, еще пару коктейлей с проcекко, и мы будем танцевать как богини. На нас уже с интересом смотрят мужчины из незнакомой компании за соседним столиком или младший брат нашей подруги. Алкоголь как средство раскрепощения – не самая лучшая идея. Он снимает психические защиты, и мы становимся расторможенными. Само по себе, наверное, это не так уж и плохо, но, во-первых, не все могут уловить ту тонкую грань между «чуть-чуть для настроения» и «о боже, я опять напилась», а во-вторых, мне кажется, что веселиться лучше на трезвую голову. Алкоголь действует как афродизиак, и вот мы уже принимаем его действие за сексуальное желание. Существуют тысячи мемов по поводу того, что не стоит писать бывшему, если в крови присутствует алкоголь, но думаю, секс с незнакомым человеком еще более провальная идея.

2. Уважение к собственному телу

Мне нравится метафора тела как храма, храма нашей души. В храм мы приходим подготовленными – молимся, постимся, специально одеваемся, не красимся, в некоторых религиях оставляем обувь при входе. И наше тело тоже требует к себе уважительного отношения. Если я с любовью и уважением отношусь к собственному телу, то я несколько раз подумаю, прежде чем позволю дотронуться до себя незнакомцу. Телу нужно время, чтобы распознать — сексуальное желание связано именно с этим человеком или это просто кружащая голову атмосфера праздника.

3. Резкое стирание границ

Секс — единственная из физиологических потребностей, в которой участие принимают двое. Все остальное мы можем делать и поодиночке. И если речь идет о случайном сексе, то он подразумевает моментальное стирание границ — физических, эмоциональных, нравственных. То, на что обычно требуется время, пока мы знакомимся друг с другом, пока из «я» + «я» не получается «мы». Моя преподаватель женских практик говорила, женщине нужно три месяца, чтобы любовь из сердца опустилась в низ живота, а мужчине требуется три месяца, чтобы его желание поднялось из паха к сердцу. И за это время рождается или не рождается любовь. Понятно, что перед случайным сексом мы не ставим задачу познакомиться с мужчиной или женщиной нашей жизни, но будет очень обидно, если по какой-то случайности нам сильно понравится партнер.

4. Неловкость после

Именно из предыдущей причины и растут ноги неловкости после. Одна из стрессогенных ситуаций — проснуться в незнакомом месте с незнакомым человеком и мучительно припоминать, как же его зовут. Даже если вы экстраверт из экстравертов, и чудесным образом умеете выходить из подобных ситуаций, то не факт, что ваш партнер обладает таким же навыком. Поэтому всегда рекомендую своим клиенткам стараться просыпаться в своей постели, даже если в новогоднюю ночь придется вызывать такси по тройному тарифу. Потому что мы всегда помним завет феи-крестной из «Золушки» — в полночь карета превращается в тыкву, а чарующее волшебство первой ночи рассеивается с первыми лучами солнца.

5. Достаточное основание

Новый год – сам по себе прекрасный праздник, достаточное основание для того, чтобы не смешивать мух и котлеты. Поэтому случайный секс лучше оставить для других 364 или 365 ночей в году.

Вместо заключения

Правда, если все-таки незапланированный секс случился на первом свидании или вы не смогли устоять перед обаянием случайного спутника, не стоит себя виноватить. Чувство вины не самый лучший способ отметить начало года, поэтому просто позвольте себе получить новый опыт. Ваша сексуальность не всегда вмещается в прокрустово ложе традиционных ценностей. Другое дело, ни в коем случае не стоит забывать о безопасности. И еще один важный момент – если все знакомства у вас начинаются с секса, то это повод посетить психолога в Новом году.

Текст: Юлия Кроха

Фото: Shutterstock

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
СМИ: Ксения Собчак разводится с Максимом Виторганом из-за Константина Богомолова
«Такая, какая есть»: 48-летняя Наоми Кэмпбелл показала честное селфи без парика
«Это же самая красивая женщина России»: Гела Месхи рассказал, за что его родители особенно любят Екатерину Климову
Марат Башаров жестоко избил молодую жену Елизавету
«Красивая до безобразия»: заметно похудевшая Анна Семенович принимает комплименты поклонников
Лолита Милявская будет судиться с организацией ЖКХ, которой должна 260 тысяч рублей