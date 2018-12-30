5 причин сказать «нет» сексу на первом свидании, даже в новогоднюю ночь

1. Чуть больше алкоголя, чем нужно

Нам кажется, еще пару коктейлей с проcекко, и мы будем танцевать как богини. На нас уже с интересом смотрят мужчины из незнакомой компании за соседним столиком или младший брат нашей подруги. Алкоголь как средство раскрепощения – не самая лучшая идея. Он снимает психические защиты, и мы становимся расторможенными. Само по себе, наверное, это не так уж и плохо, но, во-первых, не все могут уловить ту тонкую грань между «чуть-чуть для настроения» и «о боже, я опять напилась», а во-вторых, мне кажется, что веселиться лучше на трезвую голову. Алкоголь действует как афродизиак, и вот мы уже принимаем его действие за сексуальное желание. Существуют тысячи мемов по поводу того, что не стоит писать бывшему, если в крови присутствует алкоголь, но думаю, секс с незнакомым человеком еще более провальная идея.

2. Уважение к собственному телу

Мне нравится метафора тела как храма, храма нашей души. В храм мы приходим подготовленными – молимся, постимся, специально одеваемся, не красимся, в некоторых религиях оставляем обувь при входе. И наше тело тоже требует к себе уважительного отношения. Если я с любовью и уважением отношусь к собственному телу, то я несколько раз подумаю, прежде чем позволю дотронуться до себя незнакомцу. Телу нужно время, чтобы распознать — сексуальное желание связано именно с этим человеком или это просто кружащая голову атмосфера праздника.