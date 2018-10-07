5 полезных секс-гаджетов, которые разнообразят вашу супружескую жизнь

Зачем нужны секс-игрушки

Помимо того что секс-игрушки – это прекрасный способ разбудить фантазию и реализовать великое множество эротических сценариев, с которыми уже не будет скучно и предсказуемо в постели, есть ещё несколько причин, по которым стоит их использовать:

— И мужчинам, и женщинам они помогают исследовать сексуальность, открывать новые эрогенные зоны, способы стимуляции, порядок действий. — Игрушки усиливают ощущения во время оргазма, делая его ярким сверхоргазмом. Это особенно важно для женщин, которые во время близости не испытывают большого удовольствия. — Повышают возбуждение до необходимой степени. В отличие от мужчин, женщинам требуется гораздо больше времени, чтобы разогреться и возбудиться. И часто мужчинам не хватает сил и терпения, чтобы довести партнёршу до нужной «точки». Благодаря секс-игрушкам этот процесс становится проще. — Секс-игрушки помогают и физическому, и психоэмоциональному здоровью (если, конечно, они используются согласно инструкции). — И, наконец, с помощью секс-игрушек реализуются фантазии, которые могли бы побудить походы на сторону. Спектр вариаций игр с секс-девайсами огромен: наблюдение за партнером, который ласкает себя с помощью игрушек, двойное проникновение, анальные игры и игры со страпоном, в котором ведущая роль достается женщине. Включайте вашу фантазию, выясните все, что хочет ваш партнер – и вперед!