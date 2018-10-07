5 полезных секс-гаджетов, которые разнообразят вашу супружескую жизнь

Зачем нужны секс-игрушки
Помимо того что секс-игрушки – это прекрасный способ разбудить фантазию и реализовать великое множество эротических сценариев, с которыми уже не будет скучно и предсказуемо в постели, есть ещё несколько причин, по которым стоит их использовать:
— И мужчинам, и женщинам они помогают исследовать сексуальность, открывать новые эрогенные зоны, способы стимуляции, порядок действий. — Игрушки усиливают ощущения во время оргазма, делая его ярким сверхоргазмом. Это особенно важно для женщин, которые во время близости не испытывают большого удовольствия. — Повышают возбуждение до необходимой степени. В отличие от мужчин, женщинам требуется гораздо больше времени, чтобы разогреться и возбудиться. И часто мужчинам не хватает сил и терпения, чтобы довести партнёршу до нужной «точки». Благодаря секс-игрушкам этот процесс становится проще. — Секс-игрушки помогают и физическому, и психоэмоциональному здоровью (если, конечно, они используются согласно инструкции). — И, наконец, с помощью секс-игрушек реализуются фантазии, которые могли бы побудить походы на сторону. Спектр вариаций игр с секс-девайсами огромен: наблюдение за партнером, который ласкает себя с помощью игрушек, двойное проникновение, анальные игры и игры со страпоном, в котором ведущая роль достается женщине. Включайте вашу фантазию, выясните все, что хочет ваш партнер – и вперед!
Как об этом поговорить с мужем
Если за годы совместной интимной жизни в вашей постели третьим был только презерватив, то не стоит начинать с качелей, наручников, плеток, латексного костюма и прочих вещей. Вначале вспомните, какую стимуляцию любит ваш муж, какие позы вы использовали за эти годы, затем поговорите с ним о том, что в вашу спальню можно было бы внедрить секс-игрушки. Обсудите сценарии игр и варианты использования. Пусть сценарии учитывают ваши обоюдные желания. Главное, чтобы разговор был максимально деликатным, но при этом серьезным. Постройте его так, чтобы ваш партнер не обиделся, но был заинтересован новыми вариантами близости. После обсуждения можно вместе отправиться за покупками в секс-шоп.
Как и где покупать
Выбирайте товары только в известных, проверенных на рынке интим-магазинах. Прежде чем отправиться за покупками, посмотрите отзывы о секс-шопе и его репутации. Впрочем, не обязательно идти в магазин, особенно если вам обоим неловко выслушивать советы консультанта лицом к лицу. Современные интернет секс-шопы позволяют все сделать не выходя из дома, в том числе и получить консультацию по выбору и прочитать массу полезных материалов на интересующие вас темы. Помните, что независимо от цены, любой качественный секс-товар должен иметь гарантию производителя и продавца, должен быть выполнен из качественных материалов и не представлять опасности для здоровья.
Как использовать и хранить секс-игрушки
Пожалуйста, обязательно ознакомьтесь с инструкцией и используйте игрушку только для тех мест, которые указывает производитель. Уточните, является ли игрушка водонепроницаемой, чтобы она не сломалась во время игр в воде. Перед первым употреблением помойте игрушку теплой водой с мягким мылом. Если игрушка будет использована в вагинальном и анальном сексе женщиной, а также когда игрушку используют оба партнера, обязательно воспользуйтесь презервативами, чтобы не повредить здоровью обоих партнеров. Лубрикант на водной основе – обязательная вещь при использовании секс-игрушек. После использования игрушки обязательно помойте водой с мягким мылом. Храните игрушки в фирменных коробках производителя или в специальных сумочках-косметичках, которые сделаны из безворсового, противомикробного материала.