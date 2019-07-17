5 мифов о брачных агентствах, которые мешают вам выйти замуж

Миф первый: бесплатные сайты знакомств убили брачные агентства
С этим мифом я сталкиваюсь постоянно. Обязательно кто-нибудь да спросит: а как вы выживаете, если кругом десятки бесплатных сайтов знакомств? Зачем обращаться в брачное агентство и тем более ему платить, когда у каждого в кармане смартфон с интернетом? Возможно, это покажется невероятным, но брачные агентства сейчас, в 2019 году переживают вторую молодость. Люди переели бесплатных сайтов знакомств, устали от пустого звона и мошенничества, которые там царят. Практически каждый день ко мне обращается какая-нибудь девушка, которая уже прошла через общение с брачным аферистом, сексуальными извращенцами, либо женатыми парнями, выдающими себя за свободных женихов на сайтах знакомств. Сегодня ценится экспертность и надежность источника. Люди готовы платить тому, кого считают профессионалом – в том числе и в создании семьи. Более того, в странах Европы, например, обращаться в брачное агентство модно, а в странах Азии – даже почетно.
Миф второй: в брачные агентства обращаются мужчины-неудачники. Смелые и красивые и сами могут познакомиться
Надо признать, что в России культура брачных агентств еще развивается. Наши мужчины в основной своей массе стесняются обращаться к свахе. В иностранные же брачные агентства мужчины обращаются свободно – без страха и упрека. И если мы проанализируем анкеты зарубежных партнеров, то увидим, что большинство из них – это состоявшиеся, обеспеченные и серьезные взрослые мужчины – бизнесмены, менеджеры, госслужащие, инженеры, работники образования и медицины. Они заключают договор, в котором четко прописывается цель: брак. Они не только платят гонорар своей свахе (брачному коучу) но и оплачивают все сопутствующие свиданию расходы: переводчика, билеты на самолет и проживание в отеле – как для себя, так и для женщины.
Фото: Vostock Photo
Миф третий: брачное агентство – контора мутная. Отправит куда-нибудь в рабство и потом на Родину не вернешься
Да, и такое мнение тоже встречается. На самом деле, настоящее брачное агентство – это не только аккаунт в инстаграм с привлекательными картинками. Это зарегистрированное предприятие с офисом, уставом, правилами, подписанными договорами. Сегодня, когда мир прозрачен и буквально весь пронизан системой отзывов и рекомендаций, предлагать какие-то сомнительные брачные аферы – значит ставить крест на своей деятельности. За считанные часы информация о недобросовестном подходе разнесется по всему свету с помощью соцсетей. И если на бесплатном сайте знакомств можно ежедневно менять профиль и начинать черную «рыбалку» на доверчивых одиночек заново, то в брачном агентстве репутация – главная ценность.
Миф четвертый: чтобы выйти замуж за иностранца, нужно знать английский в совершенстве
Конечно, безупречное знание английского поможет девушке, которая хочет выйти замуж за иностранца. Однако и мой жизненный опыт, и опыт моих клиенток показывает: первично – влюбиться. Как это банально ни звучит, главное: найти своего человека. А уж «свой» и влюбленный мужчина не будет раздражаться на ваш школьный английский. Он не только будет лоялен к вашему уровню языка, но и даже поможет вам его освоить – как международный английский, так и свой локальный. Например, если он итальянец, француз или бельгиец. Вот почему я предварительно изучаю время и место рождения тех людей, которых планирую познакомить. Мне важно разглядеть между ними астрологический брачный аспект, который поможет им сблизиться – даст им обоим ощущение «своего» человека.
Фото: Vostock Photo
Миф пятый: русские женщины самые лучшие
Возможно, сейчас я кого-то разочарую, но все-таки скажу: русские женщины такие же, как и женщины всего остального мира, а именно – разные. И мужчины тоже разные. К счастью, мир сегодня открыт: самолеты летают во все уголки земного шара, визы даются, интернациональные браки разрешаются. Главные границы и стереотипы у нас в головах. Если вы понаблюдаете за горожанами какого-нибудь европейского города, вы увидите огромное количество смешанных пар. Такое время – такие возможности!
Текст: Елена Суворова
Фото: Vostock Photo
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