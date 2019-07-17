5 мифов о брачных агентствах, которые мешают вам выйти замуж

Миф первый: бесплатные сайты знакомств убили брачные агентства

С этим мифом я сталкиваюсь постоянно. Обязательно кто-нибудь да спросит: а как вы выживаете, если кругом десятки бесплатных сайтов знакомств? Зачем обращаться в брачное агентство и тем более ему платить, когда у каждого в кармане смартфон с интернетом? Возможно, это покажется невероятным, но брачные агентства сейчас, в 2019 году переживают вторую молодость. Люди переели бесплатных сайтов знакомств, устали от пустого звона и мошенничества, которые там царят. Практически каждый день ко мне обращается какая-нибудь девушка, которая уже прошла через общение с брачным аферистом, сексуальными извращенцами, либо женатыми парнями, выдающими себя за свободных женихов на сайтах знакомств. Сегодня ценится экспертность и надежность источника. Люди готовы платить тому, кого считают профессионалом – в том числе и в создании семьи. Более того, в странах Европы, например, обращаться в брачное агентство модно, а в странах Азии – даже почетно.

Миф второй: в брачные агентства обращаются мужчины-неудачники. Смелые и красивые и сами могут познакомиться

Надо признать, что в России культура брачных агентств еще развивается. Наши мужчины в основной своей массе стесняются обращаться к свахе. В иностранные же брачные агентства мужчины обращаются свободно – без страха и упрека. И если мы проанализируем анкеты зарубежных партнеров, то увидим, что большинство из них – это состоявшиеся, обеспеченные и серьезные взрослые мужчины – бизнесмены, менеджеры, госслужащие, инженеры, работники образования и медицины. Они заключают договор, в котором четко прописывается цель: брак. Они не только платят гонорар своей свахе (брачному коучу) но и оплачивают все сопутствующие свиданию расходы: переводчика, билеты на самолет и проживание в отеле – как для себя, так и для женщины.