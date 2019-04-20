4 золотых правила знакомства, которые позволят вам наладить личную жизнь

Правило №4. Номер телефона

Чтобы у мужчины появилось желание продолжить общение, нужно знать, как происходит «включение» мужчины на женщину. Оно состоит из 5 уровней.

Уровень 1. Нейтральный. Этот уровень самый слабый. Если вы болтаете с ним о погоде или природе, и не затрагиваете ничего содержательного и интересного, вы тратите время напрасно. Такой разговор не несет никакой смысловой нагрузки и, как правило, происходит в моменты, когда нужно закрыть неловкую паузу, и почти никогда не дает никаких результатов. Он вежливо раскланяется и исчезнет.

Поэтому, попробуйте составить для себя план — интересные заготовки, фразы, которые, как электрический заряд, торкнут мужчину и помогут вам сфокусировать его внимание на себе.

Уровень 2. Бытовой или «Я и все что вокруг меня». Это разговор о чем-то совершенно примитивном. В этом случае вы не рассказываете о себе, а вдаетесь в детали какой-то ситуации. Например, мужчина спрашивает вас: «Давно приехала?», а вы ему: «Ой, пока доехала, попала в пробку, а еще дождь начался, и дворники сломались, а потом припарковаться не смогла и … » бла-бла-бла. Мужчине это не интересно. А на женщину, которая навевает скуку никто не «включится». Поэтому, даже если вы говорите о понятных вещах, делайте это легко, приправьте свой рассказ, например, юмором. Какой-то нестандартной деталью.

Уровень 3. «Я и мой стиль». Это разговор с позиции отключения от общества, толпы. Вы говорите о себе, своем стиле жизни, тем самым позволяя мужчине узнать вас лучше. Вы постепенно раскрываетесь через свою историю: кто вы, чем занимаетесь, какие хобби, мечты, планы цели. Вы рассказываете о себе и задаете вопросы мужчине о его предпочтениях. То есть на этом уровне общения удастся раскрыться вам и вашему собеседнику. Это позволяет найти зацепки, общие темы и понять, чем можно заинтересовать его, чтобы он пригласил вас на следующую встречу.

Уровень 4. Первое «МЫ»! На этом уровне мужчина начинает объединять себя и вас. Впервые говорит «мы». И здесь важно, чтобы именно мужчина объединил вас и себя. Например, «Девушка могли бы МЫ с вами встретиться?» или «МЫ могли бы созвониться?» Важно чтобы женщина никогда не «мы-кала» мужчине первой, иначе у него пропадет желание вас завоевать. Раз вы уже объединяете его и себя в единое целое «мы» он может подумать: «Ага я ей сильно нравлюсь!» и может воспользоваться вашим расположением — «поматросить» и бросить. Ваша задача сделать так, чтобы мужчина захотел объединять себя и вас первым.

Уровень 5. Всеобъемлющее «Мы». Это «мы», которое витает в воздухе и его чувствуют все окружающие. Даже если оно не было обозначено вслух, то, как мужчина смотрит на женщину, как ведет себя рядом, говорит само за себя — он + она = пара. Это заключительный уровень, на который мужчина выводит отношения с той женщиной, с которой планирует совместное будущее.

Итак, зная все эти уровни, в общении вам нужно научиться подводить мужчину к 3-му уровню — «Я и мой стиль». Старайтесь уходить от стандартов, не бояться экспериментировать и раскрывайтесь, как личность. Тогда и разговор о погоде перетечет в свидание с мужчиной вашей мечты.

Текст: Юлия Ланске

Фото: Vostock Photo

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