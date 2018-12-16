4 веских довода перестать симулировать оргазм и начать его испытывать

С чего начать?

Самое важное – научиться не сваливать всю вину за отсутствие у себя оргазма только на своего мужчину. Ведь в сексе участвуют двое. И даже самый внимательный и деликатный партнер не сможет подарить вам полноценного удовольствия, если вы сами не знаете свое тело и свои секретные эрогенные зоны и точки. Поэтому в любом случае, посвятите время себе, найдите информацию о женских эрогенных зонах, поймите, что ускоряет, а что тормозит ваше возбуждение. В этом вам поможет соло-секс. Мастурбируя, женщины не только получают удовольствие, но и узнают сами себя. В этом процессе нет ничего, что способно помешать, нет эмоционального барьера и стеснения. Можно быть самой собой, делать все, что хочется. И не нужно прикладывать много старания, чтобы получить оргазм. Изучите свой клитор, влагалище, способы стимуляции и собственные реакции. И тогда вы сможете лучше подсказать партнеру, что именно с вами можно сотворить. Иногда даже этого бывает достаточно, чтобы оргазмы стали вашими постоянными спутниками.

Говорите об этом

Тут очень важно не рубить с плеча и не говорить «знаешь, на самом деле я притворялось все это время. Я с тобой не испытываю оргазм». Такую обиду мужчина простить не сможет. Да и большого желания помочь вам в его достижении у него не будет. Поэтому действуйте дипломатично, а не бейте в лоб. Например, вы можете начать разговор про вашу сексуальную жизнь, спросить, что бы ему было бы интересно попробовать или предложить отправиться в невероятное эротическое приключение в поисках нового оргазма и начать делать то, что никогда до этого не делали. Если всегда все происходило быстро, предложите медленный секс или попробуйте завязать глаза, используйте необычные аксессуары (мех, бусы или секс-игрушки). Откровенный разговор про отсутствие удовольствия имеет смысл заводить после того, как уже выстроены доверительные интимные диалоги.

Если не получается справиться самостоятельно, вы всегда можете обратиться к сексологу, который подскажет, какие именно хитрости подойдут именно вам. Главное — не оставляйте все как есть сейчас и продолжайте свое эротические развитие.

Текст: Анна Модерска

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