4 провальные женские стратегии на примере сериала «Большая маленькая ложь», которым не стоит следовать

История Джейн или «обыденность зла»
Одна из трех главных героинь сериала, Джейн, вместе со своим сыном-первоклассником приезжают в небольшой городок на севере Калифорнии, чтобы начать новую жизнь. Идиллическое тихое место, хорошо обеспеченные белые люди живут здесь со своими семьями в красивых домах. Спустя какое-то время, на благотворительном балу в местной школе происходит убийство. Жертву преступления и убийцу нам покажут только в последней серии, а пока же мы наблюдаем за ретроспективой – что происходило в семьях трех героинь за несколько месяцев до убийства. У Джейн, как у каждой из подруг, есть свой скелет в шкафу – много лет назад ее изнасиловали, она забеременела, родила ребенка и до сих пор мучается от флешбэков, которые пытается преодолеть с помощью бега и йоги.
Фото: kinopoisk.ru
Проблема: СТИ – синдром травмы изнасилования, одна из разновидностей ПТСР (пост-травматического стрессового расстройства).
Неправильная стратегия: замалчивание.
Комментарий психолога: в ситуации Джейн лучше всего обратиться к психотерапевту или психологу. Возможно, на каком-то этапе понадобится медикаментозная поддержка, если есть нарушения сна или появились симптомы депрессии. Самое главное — отреагировать чувства: ярость, вину и стыд – это традиционный коктейль из эмоций, которые испытывает жертва изнасилования. Проговаривание случившегося в поддерживающей обстановке или работа в бодинамическом подходе – единственные способы справиться с травмой.
Фото: kinopoisk.ru
История Мадлен или «ложь порождает ложь»
Совершенно невероятная роль Риз Визерспун — думаю, одна из лучших за всю ее карьеру в кино. Ее героиня, Мадлен, энергичная молодая женщина, которой тесно в рамках своей семьи. У нее второй брак, любящий муж, но она никак не может смириться с тем, что ее бывший женился на прекрасной женщине и у него все хорошо. Проблемы разрастаются как снежный ком: продюсирование неполиткорректного мюзикла, старшая дочь, которая хочет продать свою девственность на интернет-аукционе и измена мужу. Тотальный контроль и активная жизненная позиция превращают Мадлен в затычку в каждой бочке. Общение с подругами хоть как-то ее уравновешивает, но оказывается, что этого недостаточно…
Проблема: незавершенные отношения с первым мужем, нежелание жить собственной жизнью.
Неправильная стратегия: сравнение и обесценивание.
Комментарий психолога. Для Мадлен единственный выход – признать, что ее жизнь и ее семья – самое главное для нее. Похоронить нарциссический комплекс идеальной хозяйки, матери, общественницы и перестать обесценивать то, что она имеет. Имеет смысл обратиться к собственной душе, признать, что отношения с предыдущим мужем давным-давно закончены, отгоревать их и сосредоточиться на жизни «здесь и сейчас». Дополнительным бонусом станет избавление от тревожности, которая возникает при невозможности все проконтролировать.
История Селесты или «кольцо насилия»
Селеста, состоявшийся юрист в прошлом, давно ушла с работы и полностью растворилась в воспитании мальчиков-близнецов. У нее прекрасный дом, красавец муж, чудесные дети. Она молода, обеспечена, любима мужем, у нее, в отличие от других, активная сексуальная жизнь, но она несчастлива. А самое главное — она никому не может рассказать, что ее за идеальной, как в глянцевом журнале, картинкой жизни есть обратная сторона. Ее муж – психопат, который бьет ее, потом просит прощения, и все повторяется.
Проблема: абьюз или домашнее насилие, созависимые отношения.
Неправильная стратегия: отрицание и избегание.
Комментарий психолога. Любые токсичные отношения подрывают женскую самооценку. Женщина перестает доверять себе, ей кажется, что она не справится в одиночку, особенно, если у нее есть дети и еще остались чувства к партнеру. Она подобна мухе, попавшей в паутину: чем больше она шевелиться, тем быстрее запутывается. Единственный способ прервать кольцо насилия – это уйти. К сожалению, или к счастью, никакого другого способа не существует. И чем раньше женщина это осознает, тем больше шансов у нее остаться живой.
Фото: kinopoisk.ru
История Ренаты или «кастрирующая женщина»
Рената — властная бизнесвумен, у которой все чувства подчинены логике. Она самая успешная из героинь сериала, возглавляет компанию, имеет влияние на мэра города, конкурирует с другими дамами за негласное звание самой заботливой мамы Монтерея. Но у нее, как у всех женщин в сериале, несчастливый брак – ее муж изменяет ей с няней, а первоклассница-дочь страдает от депрессии.
Проблема: доминирование.
Неправильная стратегия: «кастрирующая женщина», которая подавляет своего мужчину.
Комментарий психолога. Подобное поведение очень характерно для нашего времени: сильная женщина активно реализуется в карьере, но при этом страдает семейная жизнь. Если женщина в паре берет на себя функции мужчины, то мужчина перестает чувствовать себя мужчиной в этих отношениях. Из жизни пары уходит секс, и через какое-то время мужчина становится импотентом или начинает изменять. Справиться с этой ситуацией поможет визит к семейному психологу.
Текст: Юлия Кроха
Фото: Eastnews, kinopoisk.ru
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