4 провальные женские стратегии на примере сериала «Большая маленькая ложь», которым не стоит следовать

История Мадлен или «ложь порождает ложь»

Совершенно невероятная роль Риз Визерспун — думаю, одна из лучших за всю ее карьеру в кино. Ее героиня, Мадлен, энергичная молодая женщина, которой тесно в рамках своей семьи. У нее второй брак, любящий муж, но она никак не может смириться с тем, что ее бывший женился на прекрасной женщине и у него все хорошо. Проблемы разрастаются как снежный ком: продюсирование неполиткорректного мюзикла, старшая дочь, которая хочет продать свою девственность на интернет-аукционе и измена мужу. Тотальный контроль и активная жизненная позиция превращают Мадлен в затычку в каждой бочке. Общение с подругами хоть как-то ее уравновешивает, но оказывается, что этого недостаточно…

Проблема: незавершенные отношения с первым мужем, нежелание жить собственной жизнью.

Неправильная стратегия: сравнение и обесценивание.

Комментарий психолога. Для Мадлен единственный выход – признать, что ее жизнь и ее семья – самое главное для нее. Похоронить нарциссический комплекс идеальной хозяйки, матери, общественницы и перестать обесценивать то, что она имеет. Имеет смысл обратиться к собственной душе, признать, что отношения с предыдущим мужем давным-давно закончены, отгоревать их и сосредоточиться на жизни «здесь и сейчас». Дополнительным бонусом станет избавление от тревожности, которая возникает при невозможности все проконтролировать.