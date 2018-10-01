Добровольный целибат: 3 основных фактора, почему люди отказываются от секса

Социальный фактор

Еще в 70-е годы прошлого века американский исследователь Джон Кэлхун провел эксперимент на белых мышах под названием «Вселенная-25». Что же означал этот эксперимент? Грызуны настолько похожи на нас в своем социальном поведении, что благодаря исследованиям, можно спрогнозировать изменения в повседневной жизни человека намного лет вперед.

Для мышей был создан прообраз рая – идеальный дом, где было достаточно ресурсов: еды, питья, места для проживания. Вначале животные активно осваивали территорию и размножались. Увеличилась продолжительность жизни мышей, ведь создана безопасная среда. Затем в условиях перенаселения появилась внутривидовая агрессия, самки почти не беременели, появились случаи каннибализма, животные поедали свое потомство. Самцы выбрали себе социальную роль «красивых» нарциссов - перестали стремиться к спариванию, поселились отдельно, предпочитали гомосексуальные связи и лишь ухаживали за своей шерсткой. Самки фертильного возраста выбрали жить своей колонией.