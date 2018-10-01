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Добровольный целибат: 3 основных фактора, почему люди отказываются от секса

Ученые из Стенфордского университета пришли к заключению, что к 2050 году люди перестанут заниматься сексом для зачатия детей. Мужчины и женщины в молодом возрасте будут сдавать сперму и замораживать яйцеклетки, чтобы до 40-50 лет заниматься карьерой, саморазвитием, путешествовать и становиться осознанными родителями во второй половине жизни. Более того, сам секс как способ взаимодействия в паре может исчезнуть.
Юлия Кроха,
семейный психолог психотерапевтического центра «Беркана»

Социальный фактор

Еще в 70-е годы прошлого века американский исследователь Джон Кэлхун провел эксперимент на белых мышах под названием «Вселенная-25». Что же означал этот эксперимент? Грызуны настолько похожи на нас в своем социальном поведении, что благодаря исследованиям, можно спрогнозировать изменения в повседневной жизни человека намного лет вперед.

Для мышей был создан прообраз рая – идеальный дом, где было достаточно ресурсов: еды, питья, места для проживания. Вначале животные активно осваивали территорию и размножались. Увеличилась продолжительность жизни мышей, ведь создана безопасная среда. Затем в условиях перенаселения появилась внутривидовая агрессия, самки почти не беременели, появились случаи каннибализма, животные поедали свое потомство. Самцы выбрали себе социальную роль «красивых» нарциссов - перестали стремиться к спариванию, поселились отдельно, предпочитали гомосексуальные связи и лишь ухаживали за своей шерсткой. Самки фертильного возраста выбрали жить своей колонией.

Получается, что в идеальном мире, когда не нужно бороться за жизненные ресурсы, репродуктивная функция утрачивалась и через несколько поколений животные просто погибали от старости.

Сегодня в условиях мегаполиса, где слишком много людей и мало жизненного пространства, мы наблюдаем подобное поведение и у людей. Мужчины репродуктивного возраста становятся метросексуалами, накачивают мыщцы в фитнесс-центрах и посещают салоны красоты. Женщины все чаще отдают предпочтение карьере, а если и живут в разнополых браках, то исключительно ради комфорта. Секс из таких отношений рано или поздно уходит.

Коммуникативный фактор

Многие хедхантеры говорят о том, что в ближайшие несколько десятилетий самыми востребованными качествами будет эмоциональный интеллект и коммуникативные навыки, то есть просто-напросто умение общаться с живыми людьми. Ведь с приходом эпохи информационного общения, мы все меньше и меньше общаемся вживую. Японские власти уже давно бьют тревогу, ведь появилось целое поколение хикикомори — молодых людей, которые ничем не интересуются, не строят карьеру, не стремятся к браку, общаются только в интернете или в мессенджерах и сознательно выключают себя из социальной жизни. Живут они либо с престарелыми родителями, которые их кормят, либо получают пособие по безработице. Причин такого поведения называют множество: от тревожного или шизоидного расстройства личности до депрессии, но только проблемами с психикой такое поведение не объяснить.

Дело в том, что секс – единственная из физиологических потребностей человека, которая предполагает участие в процессе двоих. Все остальные потребности – еда, сон, поход в туалет — мы можем обеспечить себе сами.

Но так как любой коммуникативный акт связан с множеством чувств – страхом быть отвергнутым или оказаться несостоятельным, стыдом за мнимые несовершенства своего тела, болью от психологических травм в предыдущих отношениях — то проще вообще не вступать в контакт с другим человеком. Чувства настолько непереносимы, что близость становится ненужной, а сам факт необходимости даже простого общения вызывает панические атаки и появление психосоматических заболеваний.

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