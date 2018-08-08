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11 летних секс-фантазий, которые разнообразят вашу супружескую жизнь

Как провести последний месяц лета так, чтобы было приятно вспомнить и даже немножко стыдно рассказать? Лето — благоприятное время для реализации самых смелых сексуальных фантазий, на которые вы никогда не решитесь позже, в рейтузах. Мы подобрали для вас 11 знойных фантазий: они помогут разнообразить интимную жизнь в браке и сделают это лето особенным для вас двоих.

1. Отвезти детей на дачу

Пожалуй, главная эротическая фантазия молодых родителей — это наконец остаться наедине и не бояться, что ребенок услышит или увидит вас. Лето — идеальное время, чтобы отвезти детей на недельку к бабушке и дедушке на дачу: они побудут на природе, вы получите всю квартиру в ваше распоряжение и вспомните, каково это — перестать все время сдерживаться и аккуратничать. Можно будет снова позволить себе секс на кухонном столе или во время просмотра фильма на диване, как это было, когда вы были только вдвоем.

2. Самим поехать на дачу

Противоположный, но не менее приятный вариант — вне зависимости от того, есть ли у вас дети. Если есть, оставьте их на выходные у родственников или разрешите переночевать у друзей, договорившись с их родителями. А сами устройте себе романтические выходные: ужин при свечах на веранде, секс на грядках с предварительным обливанием друг друга из поливательного шланга. Красота же!

3. Пикник у обочины

Ближайшую обочину выбирать, конечно, не стоит. Лучше отправиться куда-то в дикие места, подальше на природу. В такое место, где вы точно не встретите нечаянных свидетелей. Возьмите с собой плед, побольше вкусностей — и просто наслаждайтесь обществом друг друга. Ласковое солнце и уединение сделают свое дело.

4. Секс на пляже

Наверняка вы пили такой коктейль, но случался ли у вас такой секс хоть раз в жизни? Или вы видели такое только в кино? Кто-то будет ворчать про «песок в трусах», но ведь все в ваших руках: возьмите плед, а лучше два, чтобы вторым накрыться. И выбираете пляж подальше от посторонних глаз. Причем своя прелесть есть как в дневном пляже, так и в ночном.

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