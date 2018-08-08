11 летних секс-фантазий, которые разнообразят вашу супружескую жизнь

1. Отвезти детей на дачу

Пожалуй, главная эротическая фантазия молодых родителей — это наконец остаться наедине и не бояться, что ребенок услышит или увидит вас. Лето — идеальное время, чтобы отвезти детей на недельку к бабушке и дедушке на дачу: они побудут на природе, вы получите всю квартиру в ваше распоряжение и вспомните, каково это — перестать все время сдерживаться и аккуратничать. Можно будет снова позволить себе секс на кухонном столе или во время просмотра фильма на диване, как это было, когда вы были только вдвоем.

2. Самим поехать на дачу

Противоположный, но не менее приятный вариант — вне зависимости от того, есть ли у вас дети. Если есть, оставьте их на выходные у родственников или разрешите переночевать у друзей, договорившись с их родителями. А сами устройте себе романтические выходные: ужин при свечах на веранде, секс на грядках с предварительным обливанием друг друга из поливательного шланга. Красота же!