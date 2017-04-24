Зачем вам нужны мужские секреты? Чтобы управлять супругом? Эта мотивация приведет вас в клуб одиноких и озлобленных женщин. Психолог Наталья Толстая раскрывает тайны для тех, кто хочет сделать любимого человека довольным и счастливым.

Наталья Толстая Психолог, писатель, телерадиоведущая

Ему не требуется дополнительное воспитание

К совершеннолетию мужчина похож на полуфабрикат. Еще несколько лет — и жизнь его окончательно допечет до нужного состояния. Поэтому вам в руки обычно попадает готовый к употреблению продукт: человек, который умеет делать уборку, выносить мусор, включать стиральную машинку и даже варить кашу. Не надо портить его, иначе через 10-20 лет вы получите беспомощное существо, которое не способно без посторонней помощи отличить рубашку от брюк или найти чашку на кухне. Не надо превращать его в лентяя, равно как и считать его ребенком из неблагополучной семьи, который до встречи с вами не знал, как вести себя за столом или как общаться с вашими друзьями. Не давайте ему инструкции на каждом шагу.

Учитывайте, что к началу вашего романа он накопил жизненный багаж: любимую клетчатую рубашку, привычку зимой кататься на сноуборде и неприязнь к вареным овощам. А тут вдруг появляетесь замечательная вы, которая мнит себя Фрекен Бок и хочет приучить его к здоровому питанию и каникулам на пляже. Уважайте его интересы и прошлое, оставьте все как есть.

Ему трудно выбирать между вами и другими женщинами

Только не расстраивайтесь, но вы не первая женщина в его жизни. И не вторая. До вас у него была (и остается) мама, дочь от предыдущего брака, двоюродная сестра, подруга, бывшая любовница и другие. Он хотел бы со всеми сохранить теплые отношения. Не ставьте ему ультиматумов в духе «Либо я, либо она!» Мужчина сделает все возможное, чтобы сохранить вас обеих, но для этого ему придется лгать.

Особый секрет — его любовь к маме. Даже если она возглавляет ковен ведьм, это не дает вам права встречать ее с осиновым колом или при семейных разговорах о ней со страхом оглядываться по сторонам. Ваш муж мечтает, чтобы вы подружились или хотя бы не жаловались друг на друга. Хотите его порадовать — предложите назначить вашей и его маме ежемесячную премию. Достаточно 5 или 10 тысяч рублей, и его родительница, когда узнает, что это была ваша идея, станет к вам добрее.