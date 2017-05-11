Если вы все еще одиноки, то, скорее всего, ваше самооправдание звучит так: «В России нет достойных мужчин!» Наш эксперт Наталья Толстая утверждает, что встреча с идеалом вряд ли сделает вас счастливой.

Наталья Толстая Психолог, писательница, телерадиоведущая

Каждая женщина надеется, что в ее мужчине будет собрано все лучшее сразу. Но обычно она выбирает одну характеристику, на которую опирается в поисках.

Красивый

Представьте, однажды судьба ошиблась адресом и доставила красавца-мужчину не какой-нибудь длинноногой модели, а вам, обычной женщине. Вы, конечно, вцепитесь в него, но когда развернете подарочную упаковку, то обнаружите под ней человека, зацикленного на себе. Он считает себя произведением искусства и требует соответствующего отношения — восхищений и фотографий на его фоне, а еще чистых рубашек, здоровой пищи и крема для лица. Допустим, это не карикатурный вариант бодибилдера, который питается добавками, запивает их специальными коктейлями, а во время занятий сексом может внезапно перейти на упражнения для пресса. У вас просто мужчина, которому повезло с генетикой и который в курсе, что при удачном освещении и со спины он похож на Дэвида Бекхэма. Он не только изведет вас рассказами о мнимых и реальных домогательствах со стороны коллег, но и вызовет у вас тревожность. Вы будете постоянно думать о том, не найдет ли он вам замену с грудью побольше или с волосами погуще.

Альтернатива: решите, какую часть мужского тела вы считаете самой привлекательной: глаза, руки, губы, уши — и сделайте ее главным критерием. Так вы найдете мужчину, который будет прекрасен на ваш вкус, сам об этом не подозревая.

Сексуальный

Тут стоит уточнить, что сексуальность в глазах мужчин и женщин — это две разные вещи. Вам хочется, чтобы он испытывал к вам желание и нашел все ваши эрогенные точки. А ему надо получить удовлетворение. Поэтому есть риск, что ваш заказ исполнится дословно: мужчина будет заниматься с вами сексом по утрам, вечерам и вместо обеда, а вы не почувствуете ничего.

Альтернатива: ищите внимательного, ласкового, заботливого и со стойкой эрекцией. Тогда вы получите и регулярную интимную жизнь, и понимание ваших головных болей, и массаж, и подарки, и разговоры.