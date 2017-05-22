Встречи Свами Даши с читателями пройдут 24 мая в Московском доме книги на Новом Арбате в 18 часов и 25 мая в магазине «Читай-город» в ТРЦ «Европейский» в 18 часов. Экстрасенс представит читателям биографическую книгу «Перерождение. Бездуховная духовность», вышедшую в издательстве «ЭКСМО». В ней победитель 17 сезона «Битвы экстрасенсов» рассказывает о своем духовном пути, который был наполнен курьезными историями и удивительными встречами. С разрешения издательства мы публикуем отрывок одной из историй.

Отрывок из главы «Видения»

Я был так поражен теми чувствами и эмоциями, которые сопровождали мой чудесный сон про красавицу, что просто был обязан испытать все это хотя бы еще раз в жизни.

Я начал усиленно практиковать осознанное сновидение, когда ты во сне помнишь о том, что ты спишь, и свободно манипулируешь тонкой материей сна при помощи силы воли, вызывая видения, призывая нужных тебе людей или других существ, визуализируя те места, в которые тебе хотелось бы перенеси свое сознание.

В одно из своих ночных «путешествий» с выходом из плотного тела я наконец-то отыскал ее, используя номер ее телефона во сне как точки навигационных координат на карте Млечного Пути. Мы встретились, и она оказалась еще прекрасней, чем в нашу первую встречу. Звали ее Эя. И она ответила мне взаимностью. Между нами случился астральный секс. И вот это я называю слиянием душ, так как заниматься сексом вне тела — это нечто за гранью грубых, приземленных, тяжелых плотских удовольствий. Это было неописуемо прекрасно, но сравнить мне эти ощущения и откровения было не с чем. После этого опыта я долго не мог себе представить, как заниматься сексом с земными женщинами. Земные чувства ушли, ушли насовсем. И все, что у меня было на этой грешной земле в плане отношений на тот момент, не шло ни в какое сравнение с теми чувствами, которые я испытывал к Эе в своих астральных походах. Все, что случается между людьми, — это такой «нижний» уровень, вы даже себе не представляете. И хорошо, потому что однажды испытав астральную любовь и астральный секс, земного уже не очень-то и хочется. По сравнению с тем, что я прожил с Эей, все земное было как бы ни о чем.

Наши встречи с Эей продолжались несколько лет. Разумеется, никаких отношений с земными женщинами у меня в это время не было и быть не могло: я был полностью погружен в это существо с другой планеты, я растворялся в ней. А когда возвращался из путешествий, не находил ничего лучшего, как вскоре снова отправиться в астрал, оставив свое тело лежать или сидеть в удобной мне позе. Я жил параллельными жизнями. И меня все устраивало.

[…]

Видел я Эю не только во сне или в своих астральных прогулках по Вселенной. Она стала являться ко мне и в моменты сильной физической боли: я стал видеть ее неплотную, астральную женскую сущность, так непохожую на человеческую женщину. Эя при помощи телепатии делилась со мной важной для нее и для меня информацией (она интимна и секретна, поэтому тут без подробностей). И в один из таких болевых приступов, когда у меня чудовищно разболелся зуб (мне кажется, это было воспаление нерва — сущий ад, поверьте), она сообщила, что может воплотиться в нашем мире, только если я не стану бороться со своей болью, а впущу ее в себя...

Фото: Instagram.com, архив издательства «ЭКСМО»