На что обычно похожи каникулы дома? На большое разочарование: вы начинаете стирку-уборку-ремонт, а потом ждете выхода на работу, чтобы отдохнуть от дел. Делимся проверенными способами, как провести выходные, чтобы не жалеть о напрасно потерянном времени.

Чтобы провести выходные плохо, не надо прилагать никаких усилий. Чтобы провести их хорошо, достаточно вспомнить о том, что вы давно хотели сделать, но все откладывали.

Узнайте окрестности

Наверняка в вашем городе есть достопримечательности, случайно попавшие в список «Я посмотрю их когда-нибудь потом». «Потом» настало! Отклонитесь от привычных маршрутов: дойдите до облюбованных туристами мест, повяжите ленточку на дереве желания, постойте на камне силы. Если вам повезло остаться на выходные в Москве, то загрузите одно из приложений для пеших прогулок по городу (WMOSCOW или «Узнай Москву»), чтобы узнать, кто из великих людей жил в соседних домах или что примечательного произошло в вашем районе 132 года назад.

Вернитесь в детство

Посетите зоопарк, океанариум, планетарий, парк развлечений, цирк или кукольный театр, чтобы испытать ностальгию по ранним годам. Только не берите с собой ребенка, иначе он съест вашу сладкую вату и отберет у вас воздушный шарик. Скажите, что отправляетесь по магазинам, чтобы никто не заподозрил вас в тоске по детству.

Поиграйте

Пригласите друзей, чтобы достать настольный теннис, карточный стол или «Монополию». Устройте домашний чемпионат по быстрым шашкам или игре в ассоциации, чтобы в конце вручить призы победителям. Если выдался хороший денек, то соберите компанию, чтобы отправиться в ближайший пейнтбольный клуб.

Займитесь спортом

Стряхните себя с дивана, достаньте велосипед или ролики и отправляйтесь в парк. При плохой погоде вас дружелюбно примет фитнес-центр (кстати, до конца мая у вас есть шанс купить абонемент по скидке). Альтернатива — аквапарк, но приехать туда надо как можно раньше, потому что тоску по большой воде после затянувшихся холодов испытываете не только вы. Если в вашей местности нет даже маленького бассейна или спа-салона (где заодно можно позагорать в солярии и настроиться на лето), тогда сходите в баню.