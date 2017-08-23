Мужчины, которые так и не женились: что им мешало?
Когда мне было лет 20, может 22, у меня был… Скажем, старший товарищ 45 лет. Совершенно не женатый. Никогда. И однажды я спросила у него:
- Слушай, а почему ты так и не женился?
Ответ его был печальным, неожиданным и не по существу. Он сказал:
- Мужская старость — это когда вместо «почему ты не женишься?» спрашивают «почему ты не женился?»
Он, значит, еще надеялся, что погуляет-погуляет — и успеет запрыгнуть в последний вагон, жениться (может, и на юной деве 18 лет) и прожить остаток лет в покое и радости, в окружении чад и домочадцев. А тут я со своим неделикатным вопросом…
С тех пор я верила, что каждый мужчина в глубине души надеется встретить когда-нибудь «ту самую» и жениться. А кто не смог, те потом сильно жалеют. Вера моя еще больше укрепилась и получила экспериментальное обоснование в результате личных трагических событий. Три года назад мне пришлось много дней провести в реанимации возле умирающего мужа. К счастью, все закончилось хорошо, но это отдельная история.
Суть в том, что меня-то в реанимацию пускали — на правах законной жены. В ожидании пропуска я познакомилась с женщиной, которая искала, кому бы дать взятку, чтобы узнать о любимом мужчине хоть что-нибудь. Ее не пускали и ничего не говорили: врачебная тайна. Муж у нее был неофициальный, без штампа в паспорте, то есть юридически она ему была никто. Я тогда подумала, какой он дурак, что не женился — лежит теперь один и страдает (если не в отключке), что его все бросили.
Кстати, когда мой муж вышел из больницы, двое его приятелей, убежденные адепты гражданского брака, повели своих женщин в ЗАГС и все аккуратно оформили.
Тем не менее, в моем поле зрения до сих пор есть некоторое количество мужчин, так никогда и не женившихся. Я спросила, что они себе думают. И в соцсетях затеяла опрос на эту тему…