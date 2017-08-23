Наш редактор Юлия Верклова выудила признания у закоренелых холостяков.

Когда мне было лет 20, может 22, у меня был… Скажем, старший товарищ 45 лет. Совершенно не женатый. Никогда. И однажды я спросила у него:

- Слушай, а почему ты так и не женился?

Ответ его был печальным, неожиданным и не по существу. Он сказал:

- Мужская старость — это когда вместо «почему ты не женишься?» спрашивают «почему ты не женился?»

Он, значит, еще надеялся, что погуляет-погуляет — и успеет запрыгнуть в последний вагон, жениться (может, и на юной деве 18 лет) и прожить остаток лет в покое и радости, в окружении чад и домочадцев. А тут я со своим неделикатным вопросом…