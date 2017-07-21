Редактор рубрики «Отношения» Юлия Верклова размышляет о феномене бесконфликтных семей.

Если муж во всем соглашается с женой, значит ли это, что он подкаблучник? Или возможны варианты? Попытка обсудить вопрос в соцсетях привела меня к печальному выводу: женщины в России в целом недолюбливают мужчин. То есть если муж с вами не спорит, то хороших версий нет:

Либо он подкаблучник и лузер.

Либо он пофигист и сепаратист — соглашается, потому что ему неинтересны ваши общие дела и планы, он не собирается брать на себя ответственность за принятое решение: жена решила — он не возражал. Если что: «Ты же сама этого хотела».

Либо он сексист и домашний тиран. Он вообще не слушает, что говорит жена, и делает всегда так, как сам считает нужным. Он «не возражает», потому что жена для мужчины значит не больше, чем канарейка (тоже что-то там щебечет) — в переговоры с ней вступать глупо, а все, ею произнесенное, при принятии решений не учитывается.

Это печально, но люди не верят, что в семье может быть иначе. А вы верите?