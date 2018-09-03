Лучше, чем секс: мужчины рассказали, что действительно доставляет им удовольствие

Егор, 33 года, директор по маркетингу, встречается с девушкой

«Что я люблю больше всего и больше, чем секс? Представьте небольшую компанию друзей, человека 3-4, с которыми вам на самом деле интересно. И вот взять их, собраться вместе, пить коньяк и вести метафизические разговоры — вот это мое самое любимое, а вовсе не секс, честное слово.

Раньше я нередко предпочитал сексу игру в «Танки». Ведь тут какое дело: если ты уже длительное время состоишь в отношениях, женщина у тебя всегда под рукой, так скажем, и, по сути, ты можешь заняться с ней сексом в любое время — это занятие уже, в принципе, теряет свою остроту. И ты либо ищешь будоражащие эмоции на стороне, чего уж греха таить, либо, коль уж снова проводишь вечер дома, занимаешь себя чем-то более интересным и менее энергозатратным. Ведь секс — это трата энергии, и для этого действия должен быть резон — влечение. Поддерживать его в паре, когда вы вместе уже более пяти лет и накопились взаимные обиды, не так-то просто.

Что я еще люблю больше, чем секс (уже в новых отношениях): высыпаться после напряженной рабочей недели, один; с недавних пор полюбил кататься на горных лыжах. Вообще спорт очень похож на секс. Некоторые люди любят работать, наверное, больше, чем секс: я вот иногда прихожу к 8 утра на работу, а там кто-то уже сидит, программирует, например, ну нравится ему кодить, понимаете! Хотя, может, он порнушку смотрит, кто его знает. Шучу, конечно. Но вообще кому-то ведь мастурбация нравится больше, чем секс. Что же касается работы, то для большинства истинных предпринимателей азарт от бизнеса, достижений чаще всего перекрывает удовольствия от секса».