Лучше, чем секс: мужчины рассказали, что действительно доставляет им удовольствие

Сергей, 39 лет, инженер, живет с любимой женщиной
«Да много чего интереснее секса: спорт, путешествия, новые места, учеба. Я бы даже сказал, что к 40 секс наскучивает, что ли, уже очень многое кажется интереснее. Скажу даже больше: начинаешь жалеть, что это отняло у тебя столько времени сознательной жизни. Мозги не думали, это самое ужасное. А мог бы заняться чем-то полезным же.
Для мужчин секс — это просто гормоны, и ничего более. Эмоции от спорта, путешествий, достижений в жизни куда ярче и не имеют послевкусия — чувства вины, опустошенности, что ли, тленности бытия. В общем, выразить эмоции после секса можно как-то вроде «Господи, и ради чего это? Проклятые гормоны, мозги как в тумане были. Лучше бы...» — и далее следует размышление, что можно было бы сделать интересного и полезного.
Секс не греет. А вот забота, участие, тепло руки человека, которому ты нужен, голос, который зовет тебя по имени, — это греет. Но точно не секс.
У японцев есть выражение kenja taimu, которое дословно переводится как «время мудрости». Длится это время у мужчин недолго, и наступает оно сразу после оргазма, когда ты наконец полностью свободен от власти сексуального влечения и можешь рождать поистине мудрые мысли.
В общем, хорошо, что мне наконец-то не 15. Но жаль, что уже почти 40».
Егор, 33 года, директор по маркетингу, встречается с девушкой
«Что я люблю больше всего и больше, чем секс? Представьте небольшую компанию друзей, человека 3-4, с которыми вам на самом деле интересно. И вот взять их, собраться вместе, пить коньяк и вести метафизические разговоры — вот это мое самое любимое, а вовсе не секс, честное слово.
Раньше я нередко предпочитал сексу игру в «Танки». Ведь тут какое дело: если ты уже длительное время состоишь в отношениях, женщина у тебя всегда под рукой, так скажем, и, по сути, ты можешь заняться с ней сексом в любое время — это занятие уже, в принципе, теряет свою остроту. И ты либо ищешь будоражащие эмоции на стороне, чего уж греха таить, либо, коль уж снова проводишь вечер дома, занимаешь себя чем-то более интересным и менее энергозатратным. Ведь секс — это трата энергии, и для этого действия должен быть резон — влечение. Поддерживать его в паре, когда вы вместе уже более пяти лет и накопились взаимные обиды, не так-то просто.
Что я еще люблю больше, чем секс (уже в новых отношениях): высыпаться после напряженной рабочей недели, один; с недавних пор полюбил кататься на горных лыжах. Вообще спорт очень похож на секс. Некоторые люди любят работать, наверное, больше, чем секс: я вот иногда прихожу к 8 утра на работу, а там кто-то уже сидит, программирует, например, ну нравится ему кодить, понимаете! Хотя, может, он порнушку смотрит, кто его знает. Шучу, конечно. Но вообще кому-то ведь мастурбация нравится больше, чем секс. Что же касается работы, то для большинства истинных предпринимателей азарт от бизнеса, достижений чаще всего перекрывает удовольствия от секса».